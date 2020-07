Gifhorn

Immer mehr Einsätze, immer größere Herausforderungen: Ein zweiteiliges Konzept soll den rund 100 Feuerwehren im Kreisgebiet dabei helfen, sich schlagkräftig für die Zukunft aufzustellen. Das Projekt werde noch 2020 abgeschlossen, so Kreisbrandmeister Thomas Krok. Im Herbst entscheidet die Politik.

„Wir sind momentan noch dabei – eine externe Beraterfirma erstellt für uns den Bedarfsplan“, erklärt der Kreisbrandmeister. Bei der zweiteiligen Konzeption gehe es unter anderem um Fragen der Ausbildung, des Einsatzgeschehens und notwendiger Investitionen. „Bis November soll das Konzept fertig sein“, so Krok. Bevor die Kreis-Politik sich in Fachausschüssen und im Kreistag mit dem Thema auseinandersetzt, will Thomas Krok das wichtige Papier jedoch seinen Führungskräften präsentieren. „Wir werden uns vermutlich im September damit befassen“, kündigt der Kreisbrandmeister an.

Die Feuerwehren im Kreis fit für die Zukunft machen: Kreisbrandmeister Thomas Krok (stehend) will das Konzept seinen Führungskräften im September präsentieren. Quelle: Torben Niehs (Archiv)

Eine durchgängige Ausbildung, die sich am aktuellen Stand der Technik orientiert: Im ersten Teil des Konzeptes – es wurde der Politik im November 2019 schon einmal vorgestellt – geht es um eine Zentralisierung des Ausbildungsbetriebes. Die Weiterbildung von Führungskräften, die Weiterbildung von Atemschutzgeräteträgern, das Notfalltraining, die Motorsägen-Ausbildung oder die Absturzsicherung: 18 statt 80 Ausbilderinnen und Ausbilder sollen sich zukünftig dieser Aufgabe annehmen. „Wir hoffen, dass wir 2021 starten können“, sagt Krok.

„Heißausbildung“ im Container

Angedacht ist auch, dass ab 2026/2027 eine sogenannte „Heißausbildung“ in einem Brandcontainer angeboten wird. „Eine sinnvolle Sache, doch in diesem Punkt muss noch die Standortfrage geklärt werden“, erläutert der Kreisbrandmeister. Denkbar wäre, dass der Container seinen Platz auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) im Gifhorner Heidland findet. Zurzeit müssen viele der 4400 Ehrenamtlichen für diesen Teil ihrer Ausbildung nach Helmstedt oder Bad Gandersheim reisen.

Stationierung von Fahrzeugen

Einsatzkonzepte und die Beschaffung sowie Stationierung von neuen Feuerwehr-Fahrzeugen, Funktechnik und Ausrüstung: Im zweiten Teil des Konzeptes geht’s unter anderem um eine langfristige Investitionsplanung über einen Zehn-Jahreszeitraum. Im November 2019 wurde im zuständigen Fachausschuss des Kreises von einem Kostenrahmen von rund 2,5 Millionen Euro gesprochen – Ausgaben von jeweils 250 000 Euro pro Jahr.

Krok, der auf eine Zunahme von Einsätzen und immer mehr Großschadenslagen verweist, hofft auf Unterstützung der Politik. „Wenn dieses Konzept von einer externen Beraterfirma erstellt wird, hat es auf alle Fälle Gewicht“, steht für den obersten Feuerwehrchef im Kreis fest.

Von Uwe Stadtlich