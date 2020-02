Zukunftsangst, Schulabbruch: Das macht die Gifhorner BBS 1 dagegen

Gifhorn

Die Gifhorner BBS 1 meldet eine Neuerung – sie hat seit neustem einen Schulcoach, zertifiziert nach dem Osnabrücker Modell. Doch was steckt dahinter? Ein Besuch bei Lehrerin Claudia Gillmeister.

Freundlich lächelnd kommt Claudia Gillmeister den Flur entlang. „Moment, ich muss nur noch die Coachies einfangen.“ Coachies, das sind drei Schüler, die bereits erlebt haben, dass Claudia Gillmeister mehr geleistet hat als ein Zertifikat zu erwerben. Sie sind ein beredtes Beispiel dafür, wie bedeutsam diese Neuerung für die BBS 1 ist.

Probleme häuften sich

Und so begann alles: Seit 2008 unterrichtet Claudia Gillmeister am gymnasialen Zweig der BBS 1 Deutsch und Geschichte. Im Laufe der Jahre fiel ihr immer mehr auf, dass vor allem ehemalige Realschüler mit argen Problemen zu kämpfen haben. „Senke ich jetzt das Niveau oder werde ich einfach nur zickig?“, erinnert sich Gillmeister an ihr damaliges Empfinden. Ihr Denkergebnis: „Ich fand beide Möglichkeiten nicht so prickelnd.“ Also machte sie sich auf den Weg, zu erkunden, worin denn überhaupt die Schwierigkeiten bestanden. Über das in Fachkreisen Mündener Schülercoaching-Modell holte sie sich erste Tipps.

„Misserfolge kann ich jetzt wegstecken“

Tipps etwa für Schüler wie Marty Machon, der im Gymnasialzweig Technik angemeldet war. Irgendwie sei für ihn der Übergang zur BBS zu schwierig, gar überfordernd gewesen. „Fachlich fehlte mir einiges, und ich hatte Zukunftsangst.“ Auch fehlten ihm und anderen Realschülern die Fähigkeiten, sich eine Lernstruktur zu geben. Wünsche, Ziele und Stärken in Einklang bringen – auch für Liana Hahn war das einmal kaum vorstellbar. Auch sie besucht den Gymnasialzweig Technik. Als vor einigen Jahren für die elften Klassen einmal probeweise Coaching zur Pflicht gemacht wurde, war sie eher nicht so begeistert. Bis sie mit Lehrerin Claudia Gillmeister entdeckte, was in ihr schlummert. „Ich kann jetzt sogar Spaß haben an Aufgaben, die mich eigentlich gar nicht so interessieren. Misserfolge kann ich wegstecken, falle nicht mehr ins Loch. Jetzt geht es einfach weiter“, erzählt sie stolz über ihre Entwicklung. Und genau so stolz lächelt Claudia Gillmeister in dem Moment auch die Schülerin an.

Individuelles Coaching

Orientierungslose, unmotivierte Schüler, die sogar die Schule abbrechen oder aber planlos die BBS absolvieren – das ist für Claudia Gillmeister ein Unding und man sieht ihr an, wie sehr sie solche Schülerschicksale treffen. „Dafür bin ich doch nicht Lehrerin geworden, um da einfach zuzusehen.“ 2018 begann sie das Schülercoaching nach dem Osnabrücker Modell zu erlernen. Es machte klick bei ihr. „Ich verstehe jetzt, warum vieles in den Schulen nicht funktioniert.“ Das Programm helfe, bei Schülern Stärken, Wünsche aber auch bestehende Defizite offen zu legen und dann auf ein Ziel hinzuarbeiten.

„Damit kann man fürs ganze Leben lernen“

Marty etwa hat sie mit einigen Tipps und Ratschlägen davon abgehalten, das Abitur abzubrechen. Er weiß sogar, was er einmal beruflich machen möchte – dank des Schulcoachings, das er je nach Wunsch in Anspruch nehmen kann. „Ich bin begeistert von dem Angebot. Damit kann man fürs ganze Leben lernen.“

Auch Melina Möhle, die den Gymnasialzweig Wirtschaft besucht, fühlt sich wie ausgewechselt und beflügelt durch das gezielte, individuelle Coaching. „Hätte ich das Coaching schon vorher gehabt, wären mir viele Katastrophen erspart geblieben.“

Weitere Lehrer erlernen das Modell

Jetzt soll das Erfolgsmodell Kreise ziehen an der BBS 1. Claudia Gillmeister ist Multiplikator, insgesamt acht Lehrer sollen bald Grundkenntnisse des Coachmodells haben, von dem dann möglichst viele Gifhorner Schüler profitieren, um es mit ihren Worten zu sagen: „Dass sie den Schlüssel zu sich selbst finden.“

Von Andrea Posselt