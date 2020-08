Gifhorn

Die Corona-Krise trifft die Gifhorner Fußgängerzone gleich in doppelter Hinsicht. Zum Einen büßten die Einzelhändler in der Zeit des Lockdowns – aber auch danach – Umsatz ein. Zum Anderen bremst die Pandemie auch das Projekt Fußgängerzone 2.0 aus, denn die Stadtverwaltung hat gerade ganz andere Sorgen – und eine Haushaltssperre. Deshalb sind immer noch keine Ideen aus dem Rathaus zu hören, was die Verweilqualität künftig verbessern soll.

Die Ratsapotheke ist seit Jahren ein Leerstand an der Ecke Steinweg/ Michael-Clare-Straße. Weiter im Norden hat sich dagegen etwas getan. Wo im vorigen Jahr Bloom No 16 dicht gemacht hat, ist inzwischen das Sanitätshaus Bode eingezogen. Dafür ist dessen alter Standort leer. Ebenso zwei ehemalige Reisebüros.

Anzeige

Zur Galerie Wie geht’s weiter in der Fuzo? Die Stadt Gifhorn arbeitet am Konzept Fußgängerzone 2.0, was wegen der Corona-Krise ins Stocken geraten ist. Hier eine Auswahl prominenter Leerstände und Ex-Leerstände.

Neun Leerstände – darunter auch den ehemaligen Ratsweinkeller – zählt die AZ bei einem Stadtbummel durch die Fußgängerzone. Vor einem Handy-Shop im Norden der Fuzo stehen die Kunden gerade Schlange, auch am Südende gibt es oft Warteschlangen. Sieben Handy- und Telekom-Shops gibt es insgesamt in der Fuzo. Drei Billigartikel-Shops sind über die Einkaufsmeile verteilt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Immerhin 19 gastronomische Betriebe – von der Bäckerei mit Stehcafé und Außenbestuhlung bis zum Restaurant – gibt es zwischen der Rotaller (ohne Schillerplatz) und dem Marktplatz. Ein Leerstand an der Sandmühle soll demnächst zum Burger-Grill werden. Zumindest bei dem Punkt Gastronomie lässt sich Annette Siemer, Sprecherin der Stadt Gifhorn, etwas in die Karten gucken, wohin die Reise gehen könnte in der Fußgängerzone 2.0: „Mehr Freiflächen für die Gastronomie tragen in jedem Fall dazu bei, die Fußgängerzone weiter zu beleben – gerade in Zeiten von Corona, wo der Aufenthalt im Freien mit weniger Risiken verbunden ist als in geschlossenen Räumen.“

Die Gifhorner Fußgängerzone soll Veranstaltungsort bleiben

Auch bei den Grundbedingungen kann Siemer schon einige Punkte nennen. „Die Fußgängerzone soll in der Zukunft mehr Verweilqualität bekommen, aber weiterhin als Veranstaltungsort gut nutzbar sein, zum Beispiel für Altstadtfest, Weihnachtsmarkt, Oldtimertage und den Wochenmarkt. Eine zukunftsfähige Fußgängerzone muss zudem fit sein für das digitale Zeitalter – deshalb der Begriff , Fußgängerzone 2.0’.“ Der Fachbereich habe dazu schon zahlreiche Ideen entwickelt. Das sagte Siemer bereits bei einer AZ-Anfrage im Oktober. Heute wie damals verweist sie darauf, dass die Verwaltung das mit der Politik noch nicht abstimmen konnte, weshalb die Verwaltung die Ideen noch nicht öffentlich präsentieren wolle.

Corona und Haushaltssperre

Seit Herbst konnte die Stadtverwaltung das Thema offenbar nicht entscheidend voran bringen. Siemer: „Die Corona-Pandemie und die jetzt geltende Haushaltssperre haben dazu geführt, dass aktuell andere Aufgaben im Vordergrund stehen. Ein genauer Zeitplan steht von daher noch nicht fest.“

Umfrage

Von Dirk Reitmeister