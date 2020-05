Zukunft des Gifhorner Real-Marktes bleibt eine Hängepartie

Gifhorn

Die Zukunft des Gifhorner Real-Marktes ist weiterhin ungewiss. Zumindest, unter welcher Marke er künftig firmiert. Die Pressestelle des Unternehmens wagt noch keinen Zukunftsausblick für den Gifhorner Standort. Zu den sieben Standorten, deren Schließung Anfang März verkündet wurde, gehört Gifhorn jedenfalls nicht.

Ende März gab der künftige Eigentümer SCP bekannt, dass Kaufland 88 Real-Märkte und Edeka 53 übernommen wolle. Zu Standorten blieb es beim Stillschweigen. Ein Kern von 50 weiteren Märkten soll noch 24 Monate weiter unter Real laufen. Weitere 30 Märkte sollen nach Agenturangaben noch geschlossen werden. Doch noch ist laut Markus Jablonski von der Real-Pressestelle alles in der Schwebe. Bis dato habe das Bundeskartellamt die Hand drauf, und so lange bleibe Metro Real-Eigentümer.

Anzeige

Entscheidung für Mitte Juni erwartet

Eine Entscheidung zum Kaufvertrag mit dem russischen Investor SCP werde nun für Mitte Juni erwartet, so der Real-Sprecher weiter. „Erst dann gehen die Real-Märkte an den neuen Eigentümer über.“ Frühestens dann könne dieser auch damit beginnen, seine Pläne umzusetzen. Jablonski: „Es verbietet sich jegliche Spekulation. Was in Gifhorn passiert, ist noch nicht fix.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ausgerechnet kurz vor ihrer Zerschlagung erlebten die Real-Warenhäuser noch einmal einen richtigen Boom, wie Agenturen weiter berichten. Wegen der Corona-Krise stiegen die Umsätze im zweiten Geschäftsjahr-Quartal zwischen Januar und März um 6,4 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Fachleute führen das auf das umfangreiche Nicht-Lebensmittel-Sortiment zurück, wo sich die Kunden trotz des Einzelhandel-Shutdowns mit Waren von Bekleidung übers Fahrrad bis zum Fernsehgerät eindecken konnten, deren Fachgeschäfte geschlossen waren. Dieser positive Trend könnte mit der Wiedereröffnung der anderen Geschäfte jetzt aber wieder abflachen.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister