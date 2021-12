Zugausfälle im Kreis Gifhorn: Wieder Personal-Engpass beim Erixx

Kreis Gifhorn

Der Fahrplan ist neu, die Zugausfälle sind die alten: Wegen Personalproblemen kündigt Erixx auf der Strecke der Regionalbahn 47 von Braunschweig über Gifhorn nach Uelzen umfangreiche Zugausfälle an allen Tagen an. Das Eisenbahn-Unternehmen will diese mit Ersatzbussen ausgleichen. Der Ersatzfahrplan ist etwas umständlich.

Bis 3. Januar müssen Bahnpendler zeitweise auf Busse ausweichen. Täglich gibt es pro Fahrtrichtung jeweils sechs Bus-Verbindungen. Wer dann weitere Strecken jeweils über den Begegnungsbahnhof Wahrenholz hinaus plant, hat bei den Busverbindungen einige Umstände und muss dort umsteigen. Die genauen Fahrpläne gibt es auf der Erixx-Homepage unter www.erixx.de unter „Baustellenmeldungen“.

Beispiel: Die drei morgendlichen Busse aus Richtung Uelzen werktags fahren jeweils um 4.15, 6.15 und 9.15 Uhr statt der Züge um 4.08, 6.08 und 9.08 Uhr. Sie fahren aber nur bis Wahrenholz und kommen dort gegen 5.44, 7.44 beziehungsweise 10.44 Uhr an. Der Ersatzbus nach Braunschweig wird dann jeweils 43 Minuten früher abgefahren sein, die nächsten Züge fahren in Wahrenholz zur nächsten vollen Stunde. Ähnlich läuft es auf der Gegenrichtung: Die Busse aus Braunschweig enden in Wahrenholz. Eine dreiviertel Stunde vorher sind die Ersatzbusse nach Uelzen dort abgefahren, der nächste Zug fährt dann wieder zur vollen Stunde.

Erzürnte Bahnpendler, jede Menge Beschwerden beim Auftraggeber Regionalverband Braunschweig: Das Unternehmen Erixx steht seit längerem wegen Zugausfällen in der Kritik, ihm sind die neuen Problem deutlich lesbar peinlich. „Ab Sonntag sollte es eigentlich besser werden bei Erixx: weniger Zugausfälle, und Erixx wird insgesamt wieder zuverlässig. Das wird auch bald wieder so sein“, verspricht Sprecher Björn Pamperin in einer Pressemittelung. „Aber im Moment ist es fast schlimmer als zuvor. Viele Züge des Erixx fallen aus, weil nicht alle Lokführer verfügbar sind.“

Das sind die Gründe für die Zugausfälle beim Erixx

Allein am Sonntag fehlen laut Pamperin 20 Kräfte für die Dienstplanung. Gleich drei Gründe führt er für den Engpass an, und da spiele sogar Corona mit rein. Neben den jahreszeitlich typischen Erkältungsfällen bekomme Erixx die Auffrischungsimpfungen bei seinem Personal zu spüren. „Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich schnell um einen Termin zur dritten Impfung bemüht.“ Wegen Impfreaktionen seien sie nun aber nicht fahrbereit. Und: „Auch im Zusammenhang mit der überall geltenden 3G-Regel am Arbeitsplatz mussten wir einen höheren Krankenstand feststellen“, so Pamperin. „Auch hier arbeiten wir intensiv an einer Lösung, die weitere Zugausfälle verhindern kann.“

Höhere Personal-Reserve bei Erixx schon wieder aufgezehrt

Eigentlich habe Erixx inzwischen mehr Personal, als zur Sicherstellung des Betriebs nötig wäre, sagt Pamperin. Doch die aktuellen Erkrankungen hätten diesen Puffer nun aufgezehrt. Diese Erfahrung machten auch andere Eisenbahnunternehmen: „Wir bekommen derzeit zum Beispiel auch keinerlei externe Lokführer, welche kurzfristig aushelfen könnten.“

Von Dirk Reitmeister