In einem entscheidenden von mehreren untersuchten Bereichen sieht ein externer Gutachter das Taxigewerbe im Kreis Gifhorn in Gefahr: Die Droschken fahren zu wenig Gewinn ein. Droht jetzt eine Erhöhung der Taxipreise? Der Experte empfiehlt eine Steigerung von sieben bis elf Prozent.

Die offiziellen Jahresbücher von 2014 bis 2019 durchgeackert, von den Unternehmern ausgefüllte Erhebungsbögen und Unterlagen der Behörden ausgewertet: Alle sieben Taxiunternehmen im Kreis mit 138 Mitarbeitern (einschließlich der Unternehmer selbst) haben Dr. Burkhard Saß und sein Team aus Rostock im Auftrag des Landkreises Gifhorn unter die Lupe genommen. Jetzt stellte er dem Verkehrsausschuss des Kreistags sein umfassendes Ergebnis zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes vor. Es gab Licht und Schatten.

Verlust eines Großauftrags der Lebenshilfe schlägt sich nieder

So gibt es seit 2014 einen Trend nach unten bei der in Euro berechneten Nachfrage. Lag die 2014 noch bei 4,5 Millionen Euro, sank sie 2015 auf gut drei Millionen Euro und bleibt seitdem nahezu auf diesem Niveau. Der durchschnittliche Umsatz eines Taxis sei von 102 500 Euro in 2014 auf 80 000 Euro in 2019 gesunken. Mit verantwortlich dafür war auch der Verlust eine Großauftrags der Lebenshilfe zwischen 2014 und 2015, der nicht ausgeglichen werden konnte.

Ein weiteres Anzeichen: Saß rechnet mit einem auskömmlichen Mindestgewinn von 45 000 Euro pro Jahr. 62 Prozent der Betriebe hätten das in der Vergangenheit nicht geschafft. Ein weiteres Indiz aus Sicht von Saß: Die täglichen Einsatzstunden je Taxi sind von 12,8 Stunden in 2014 auf 10,7 Stunden in 2019 gesunken. „Die Kosten entstehen, wenn das Fahrzeug steht.“

Erhöhung um sieben bis elf Prozent empfohlen

Saß empfiehlt unter anderem eine Erhöhung der Fahrpreise um sieben bis elf Prozent. „Das ist schon eine Hausnummer“, kommentiert Ottmar Bartels ( SPD). „An den Fixkosten kann man kaum drehen“, sagt Saß. Löhne und Unterhaltungskosten für Fahrzeuge seien mehr oder weniger feste Größen.

Auf Friedrich Lührs’ ( FDP) Feststellung, dass gerade im Nordkreis oft keine Taxis zu haben seien, sagt Saß deshalb auch: „Die Unternehmerschaft ist kaum in der Lage, ein Fahrzeug vorzuhalten und zu hoffen, dass einer kommt.“

Das könnten die neuen Preise werden

3,70 Grundpreis am Tag, die ersten vier Kilometer kosten jeweils 2,20 Euro, jeder weitere 1,90 Euro: das ist der aktuelle Tarif. Saß hat zwei Vorschläge. Zum einen vier Euro Grundpreis, jeweils 2,40 Euro für die ersten vier Kilometer und danach zwei Euro pro Kilometer oder 4,50 Euro Grundpreis, 2,50 Euro für die ersten vier Kilometer und danach zwei Euro.

Der Ausschuss hat das Gutachten zunächst zur Kenntnis genommen, eine Beschlussempfehlung gab es jetzt noch nicht. Die Verwaltung hat stattdessen angekündigt, für die kommende Sitzung im November eine Beschlussvorlage zu erarbeiten.

