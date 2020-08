Gegen Mittag zeichnete sich an den beiden beliebtesten und größten Badeseen im Landkreis Gifhorn ab: Es wird zu voll. Am heißesten Tag des Jahres hatten sich die Massen auf den Weg an Tankumsee und Bernsteinsee gemacht. Die Geschäftsführungen sperrten die Zufahrten – und ernteten dafür nicht nur Lob.