Zu Ostern unterwegs in Gifhorn: Was Familien rund um den Schlosssee erleben können

Gifhorn

Diverse Spielmöglichkeiten mit „Action“, „coole“ Einkehrmöglichkeiten und unauffällig darin eingebettet auch etwas Geschichte: Ein Spaziergang rund um den Gifhorner Schlosssee mit Anschluss an die nahe Innenstadt bietet gerade für Familien genug Abwechslung, um einen ganzen Tag zu verbringen, ohne dass Langeweile aufkommt.

Einstieg mit Idylle: Wer seinen Wagen auf dem Parkplatz an der B 188 gegenüber dem Morada-Hotel- und Restaurantkomplex abstellt oder dort aus dem Bus steigt, ist praktisch gleich im Wald. Der Weg Richtung Innenstadt ist ausgeschildert und führt schattig unter einem Blätterdach hindurch. Nach den Infotafeln mit Nistkästen für Fledermaus, Insekten und Vögeln sowie Baumringen von Buche, Eiche und Co. sollte man etwas aufpassen und den Dragen-Wald links vom Weg im Auge behalten. Dann bemerkt man den von herrlich alten Buchen gesäumten Floßgraben, der von schräg links auf den Waldweg zuläuft. Es ist praktisch ein Urahn des Elbeseitenkanals, über den 200 Jahre lang Baumstämme aus dem Nordkreis zur Aller zum Weitertransport bis nach Bremen zum Schiffbau geflößt wurden. Eine Infotafel erläutert wenige Schritte weiter an einer Weggabel die Geschichte.

Zur Galerie Das Wetter soll schön werden, und viele andere Freizeitmöglichkeiten werden wegen Corona nicht angeboten: Warum da zu Ostern nicht einmal durch Gifhorn spazieren? Hier gibt es viele herrliche Stellen.

Die Besucher folgen dem Weg geradeaus weiter durch den Wald bis zum Südufer des Schlosssees, vorbei an einem Klangspiel und einige Schritte weiter an zwei Zerrspiegeln in Kinderhöhe.

Wer dem Schlosssee-Ufer weiter nach Norden folgt, erreicht nahe des Kreishauses II einen Spielplatz mit Rutsche und Klettergerüst, wo sich Kinder austoben können. So wie Amina (12) und Lion (9), die häufiger mit Mutti Mandy Steinlage am Schlosssee unterwegs sind. „Die Kinder klettern gern.“

Der Weg über den idyllischen Knickwall lohnt sich

Ein paar Schritte weiter am Kreishaus II vorbei gibt es einen Rastplatz mit Infotafeln zum Schlosssee und die Schlosswiesen. Von dort aus erreicht man unter alten Baumveteranen und am vom Wassergraben umfassten Welfenschloss vorbei die Innenstadt mit ihrem Angebot an Geschäften, Eisdielen und Restaurants. Es lohnt sich, von den historischen Fachwerkgebäuden im Norden bis in den Süden der Fußgängerzone zu gehen und dann über den idyllischen Knickwall zurück – eine grüne, stille Oase mit Holzbrücke über die Mühlenaller und Blicke in Hinterhöfe parallel zur Einkaufsmeile.

Was Sie wissen müssen Anfahrt: Den Startpunkt am Parkplatz südlich der B 188 (gegenüber vom Morada-Hotel) erreicht man nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit dem Bus der Linie 170 von Gifhorn nach Wolfsburg (Haltestelle Isetal). Alternativ können Familien auch in der Innenstadt starten, wo diverse Buslinien an der Rendezvous-Haltestelle verkehren – hier beachten, dass der Ferienfahrplan gilt und es Corona-bedingt Änderungen geben kann. Auf jeden Fall... gibt es am Schlosssee genug Stellen, wo sich Kinder austoben können – am Klettergerüst mit Rutsche am Westufer und an der Seilbahn am Nordufer. Auf keinen Fall... sollten Spaziergänger digitalen Routenplanern wie von Google Maps und Co. alles glauben. Diese weisen direkt am Ise-Südufer einen durchgängigen Spazierweg bis zum Parkplatz am Restaurant Isetal aus. Doch mehrere Hundert Meter sind längst Geschichte, da sie auf einem privaten Weide-Grundstück lagen – vor vielen Jahren ein schlagzeilenträchtiger Zankapfel zwischen Eigentümer und Stadt Gifhorn.

Auf dem selben Weg zurück am Schloss vorbei geht es zum Schlosssee. Am Nordufer wartet die nächste Attraktion für Kinder: die Seilbahn. „Wir gehen gern um den Schlosssee, weil die Seilbahn so schön ist“, sagt Mandy Steinlage. Auf dieses Spielgerät fahren Amina und Lion „total“ ab.

Über die Ise-Holzbrücke erreichen die Spaziergänger dann den Komplex mit Mühlenmuseum, Russischer Kirche und Glockenpalast. Auch hier prägen kleine Seen und Wasserläufe das Bild. Auf einem kurzen Abschnitt entlang der Bundesstraße geht es zum Parkplatz zurück. Die Brücke über die Ise schließt damit den Eindruck einer vom Wasser geprägten Stadt in der Südheide ab.

Hier ist eine interaktive Karte zum Stadtspaziergang:

Von Dirk Reitmeister