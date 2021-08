Zu Gast in Kästorf: Was die Sozialministerin für Kinder und Jugendliche in der Pandemie tun will

Kästorf

Da waren sich alle einig: Am stärksten leiden unter der Corona-Pandemie außer den Senioren die Kinder und Jugendlichen. Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens war am Mittwochabend nach Kästorf in die Lazarus-Kirche gekommen, um das neue Förderprogramm des Landes vorzustellen, mit dem diese Altersgruppe jetzt ein paar besondere Angebote bekommen soll. „Nicht, um etwas aufzuholen, sondern um etwas zurückzubekommen“, betonte sie.

„Startklar in die Zukunft“ heißt das Förderprogramm, dessen Besonderheit ist, dass Kinder und Jugendliche an den Anträgen beteiligt sein müssen. Sonst gibt es erst gar kein Geld für Freizeitprojekte wie Schwimmkurse, Sport- und Bewegungscamps, Kultur- und Kreativkurse und Orte der Begegnung für Kinder und Jugendliche. 220 Millionen Euro stellt das Land zur Verfügung, zunächst bis Ende 2022.

Freiwillige Leistungen stehen schnell auf den Einsparlisten

„Danach müssen wir darum kämpfen, dass aus diesen so genannten freiwilligen Leistungen verpflichtende Leistungen werden, denn jeder Euro, der in einen Menschen investiert wird, ist gut angelegtes Geld“, gab sich Anna Neuendorf als Vorsitzende des Kreissozialausschusses kämpferisch. Das unterstrich Landtagsabgeordneter und Landratskandidat Tobias Heilmann: „Corona hat die Haushalte in Bund, Ländern und Kommunen stark belastet. Wir werden Einsparmöglichkeiten finden müssen, aber wir dürfen nicht einfach die freiwilligen Leistungen im sozialen Bereich kürzen.“

Von den 220 Millionen Euro des Programms geht der Löwenanteil in den Bereich Schule, „Schulsozialarbeit soll damit gestärkt werden“, erklärte die Ministerin. Für ihr Haus bleiben 33 Millionen Euro, die in Projekte der Kinder- und Jugendarbeit fließen sollen. Jörg Heuer war über diese Summe nahezu schockiert: „Das bedeutet 20 Millionen Euro für ein Jahr für das gesamte Land – da kommt ja in einer kleinen Gemeinde nichts mehr an.“ Dass Daniela Behrens betonte, diese Summe komme ja auf die ohnehin geplanten Ausgaben obendrauf, tröstete Heuer wenig.

Der formale Aufwand soll so niedrig wie möglich gehalten werden

Auf Nachfragen teilte die Ministerin mit, dass es keine Antragsfristen gebe. „Gute Projekte können bis Ende 2022 beantragt werden.“ Stephanie Fahlbusch-Graber berichtete von dem Plan, in Leiferde einen Mountainbike-Parcours zu bauen – auch das ist aus Sicht der Ministerin förderfähig. Der formale Aufwand für die Antragsteller solle so niedrig wie möglich gehalten werden.

Dass die Corona-Pandemie wie ein Brennglas wirkt und Probleme verschärft, verdeutlichte Thomas Fast als Stiftungsvorstand der United Kids Foundations der Volksbank BraWo: „Die Fallzahlen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder in den Familien sind während der Pandemie um das Vierfache gestiegen – und die Dunkelziffer dürfte enorm sein.“ Daniela Behrens pflichtete ihm bei, dass das Thema eine gesellschaftliche Debatte anstoßen müsse. „Die Gesellschaft darf nicht wegschauen, sie muss eingreifen.“ Etwa 60 Prozent der Fälle würden üblicherweise aus Kitas und Schulen gemeldet – die aber während der Pandemie monatelang geschlossen waren.

Von Christina Rudert