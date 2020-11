Zoff um Postenbesetzung in Gifhorns Schloss: SPD fordert Koalitionsgespräch

Gifhorn

Der Zoff um die Neubesetzung der Kämmerer-Stelle im Schloss belastet das Verhältnis der großen Kreistags-Koalition. SPD, CDU, FDP und Unabhängige müssten rasch miteinander reden, fordert SPD-Unterbezirkschef Philipp Raulfs. Er sieht die vertrauensvolle Zusammenarbeit schwer belastet und spricht von „Posten-Geschacher“. Derweil bahnt sich der nächste Ärger an.

Nach dem Alleingang von CDU-Landrat Dr. Andreas Ebel, der seinen Büroleiter Matthias Rode befördert und auf den Kämmerer-Sessel gehoben hat, hängt der politische Haussegen im Welfenschloss schief. Raulfs will die große Koalition nicht aufkündigen, fordert jedoch Aufklärung über die getroffene Personalentscheidung.

„Ein vertrauensvolles Miteinander sieht anders aus“

„Die Koalitionspartner sollten schnellstmöglich miteinander sprechen. Ein vertrauensvolles Miteinander sieht anders aus“, steht für Raulfs fest. Es sei kein guter und wertschätzender Umgang, solche personellen Entscheidungen ohne Beteiligung der Koalitionspartner zu treffen, übt der SPD-Landtagsabgeordnete Kritik.

„Leider wiederholt sich dieser Umgang und belastet natürlich die Koalition, die sich wie der Landkreis auch besser um Sachthemen kümmern sollte“, steht für den Hillerser fest. „Als SPD erwarten wir, dass wichtige Entscheidungen auf Augenhöhe beschlossen werden. Wenn das auch der Landrat so bewertet, dann sollte ganz zügig ein Weg gefunden werden, anders miteinander zu arbeiten und umzugehen“, wendet sich Raulfs direkt an Ebel.

„Die Menschen erwarten Lösungen und wollen kein Postengeschacher“

Die SPD-Kreistagsfraktion habe in der Vergangenheit sehr viele Initiativen gestartet, an Arbeit und Themen mangele es also nicht, so der UB-Chef. „Daran sollten wir gerade in dieser Zeit arbeiten. Die Menschen erwarten Lösungen für aktuelle Herausforderungen und wollen kein Postengeschacher im Schloss“, bezieht Raulfs deutlich Position.

Derweil könnte sich der nächste Ärger bereits anbahnen: Hinter den Kulissen soll inzwischen auch die Rode-Nachfolge durch Ebel persönlich geregelt worden sein. Ein neuer Büroleiter steht nach AZ-Informationen bereits fest, eine öffentliche Ausschreibung der angeblich mit A 15 dotierten Stelle soll bisher nicht erfolgt sein.

Auswirkungen auf politische Arbeit

Sollte die seit 2016 bestehende große Koalition krachen gehen, hätte das Aus dieses Zweckbündnisses schmerzhafte Auswirkungen auf die politische Arbeit im Kreistag. Eine SPD auf der Oppositionsbank würde wichtige Entscheidung schwer machen – auch die Verabschiedung des Corona-Sparhaushaltes.

