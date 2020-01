Ahnsen/Tülau

Am Wochenende wurden der Polizei zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten gemeldet.

In der Zeit zwischen Montag, 30. Dezember, und Samstag, 4. Januar, wurde in der Uetzer Straße in Ahnsen ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Täter entwendeten hier die Zigaretten und das Bargeld.

Am Sonntag, gegen 2 Uhr, machten sich zwei Personen an einem Zigarettenautomat in der Dorfstraße in Tülau zu schaffen. Bei dem Versuch, den Automat zu knacken, wurden sie von Zeugen beobachtet und flüchteten vermutlich in Richtung Sonnenstraße. Die beiden Männer sollen dunkel gekleidet und ca 1, 65 bis 1,70 Meter groß gewesen sein.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in Gifhorn entgegen.

Von unserer Redaktion