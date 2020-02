Immer wieder brennt es auf dem Gelände des alten Klinikums in der Gifhorner Bergstraße, zuletzt am 15. Februar. Am Samstag war sowohl im Dachstuhl als auch in zwei Zimmern das Feuer ausgebrochen. Nun hat die Polizei die Ursache für diesen Brand ermittelt. Ein 16- und ein 26-Jähriger sollen dafür verantwortlich sein.