Zeugen gesucht: Unbekannte zerkratzen in Gifhorn vier Autos

Gifhorn

Insgesamt vier Autofahrerinnen und Autofahrer stellten am Mittwochmorgen Lackschäden an ihren Fahrzeugen fest und meldeten das der Polizei. Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hatte die am Straßenrand der Lisztstraße abgestellten Autos mit einem Gegenstand zerkratzt. Betroffen ist bei allen Fahrzeugen die Fahrerseite, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Der Täter oder die Täterin nutzte dabei den Schutz der Dunkelheit, der Tatzeitraum liegt zwischen 19 und 6 Uhr, so die Polizei. Zeugen und Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00 zu melden.

Von OTS