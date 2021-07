Zeugen gesucht: Radlerin fährt in Gifhorn Zweijährigen um

Gifhorn

Unfall in der Gifhorner Fußgängerzone: Am Samstagabend gegen 19 Uhr kam es in der GifhornerFußgängerzone zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem zweijährigenKind.Eine Frau fuhr laut Polizei mit ihrem Rad in Richtung Schillerplatz. Kurz hinter derquerenden Hindenburgstraße stieß die Frau mit dem Fahrradlenker gegen den Kopfdes Jungen, der daraufhin stürzte und sich leicht verletzte.

Die Frau hielt zwar an, stieg ab und sprach kurz mit der Mutter desJungen, ohne sich jedoch weiter um das Kind zu kümmern oder ihre Personalien zunennen. Dann entfernte sich die Radfahrerin vom Unfallort.Beschrieben wird die Frau von der Polizei als etwa 50-jährig mit stämmiger Figur und kurzen,blonden Haaren.Wer Hinweise auf die Radfahrerin geben kann, meldet sich bitte bei der PolizeiGifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00.

Von OTS