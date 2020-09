Gifhorn

Menschen in Not helfen und unterstützen: Dafür engagiert sich seit mehr als 17 Jahren die Stiftung „Zeit stiften“ des Kirchenkreises Gifhorn. Mit Detlef Tanke und Christoph Pauer gibt’s seit Mittwoch ein neues Führungsduo an der Vorstandsspitze.

Der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete (64) und der pensionierte Pastor (65) lösen Hartmut Schmidt ab, der die Stiftung vier Jahre geleitet hat. Schmidt, der ursprünglich als zweiter Vorsitzender angetreten war, musste die Vorstandsarbeit kurz nach seiner Nominierung allein stemmen: Stiftungs-Chef Dr. Thomas Werner war aufgrund einer Erkrankung nicht mehr dazu in der Lage. „Es war eine schöne Zeit, doch es war anders gedacht – ich arbeite lieber aus der zweiten Reihe“, hatte Schmidt Superintendentin Sylvia Pfannschmidt darum gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden.

Die Suche nach einer Doppelspitze hat eine Weile gedauert

Pfannschmidt kam diesem Wunsch nach. „Doch die Suche nach einer Doppelspitze hat eine Weile gedauert“, ist die Superintendentin nun glücklich darüber, ein geeignetes Führungsduo gefunden zu haben. Das inhaltliche Portfolio passe zu Tanke und Pauer. Sie verfügten zudem über ein entsprechendes Netzwerk, um Projekte von „Zeit stiften“ auch zukünftig weiter voranzubringen.

Die Welcome-Hilfe für junge Familien nach der Geburt, Unterstützung für das Kaufhaus Aller, Jugendhilfe-Projekte, Leseförderer-Unterstützung oder die Initiative „Mehr Zeit“ der Diakoniestation Gifhorn: Pfannschmidt erinnerte an zahlreiche Projekte, für die sich die Stiftung seit ihrer Gründung im Jahr 2003 engagiert hat. Bekannteste Initiative der Stiftung sei das Gifhorner Enten-Rennen gewesen. „Es hat viel Geld in die Kasse gespült, das für die Hilfe benötigt wurde“, so Pfannschmidt. Über ein erfolgreiches Nachfolge-Projekt müsse man sich Gedanken machen.

Detlef Tanke : „Es ist eine schöne Aufgabe“

„Es ist eine schöne Aufgabe und sie passt zu mir“, freut sich Detlef Tanke als Vorsitzender darauf, die Stiftungsidee voranzubringen. Dabei will ihn Pauer, der seit Ende 2019 im Ruhestand ist und auf 35 Jahre Arbeit im Kirchenkreis zurückblicken kann, als Stellvertreter tatkräftig unterstützen. Konkrete Ideen stellte das neue Führungsduo am Mittwoch noch nicht vor. „Dafür ist es noch zu früh – wir sind erst am Anfang unserer Arbeit und in der Selbstfindungsphase“, bat Pauer um Verständnis.

Geschenk und Blumen zum Abschied

„Vielen lieben Dank, dass Sie Ihre Zeit für unsere Stiftung Zeit stiften gestiftet haben“, verabschiedete die Superintendentin den scheidenden Vorsitzenden mit einem Blumenstrauß und einem Geschenk. Kleine Präsente gab’s im neuen Gemeindesaal von St. Nicolai zur Begrüßung auch für das neue Führungsduo.

