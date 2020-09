Gifhorn

Seit zehn Jahren gibt es in Gifhorn den Orgelsommer. Und sogar im Corona-Sommer findet er statt, wenn auch mit Vorgaben. Zwei Konzerte liegen noch vor den Musik-Liebhabern. Für die Initiatoren der richtige Moment für eine Zwischenbilanz.

Trotz der Vorgaben nahmen die Organisatoren die Herausforderung an. „Wir wollten unbedingt im zehnten Jahr an den Start gehen, weil es für viele wichtig ist, Kultur und Musik wieder zu atmen“, sagte der jüngst in den Ruhestand getretene Martin Wrasmann, ehemaliger Pastoralreferent der Katholischen Kirche Gifhorn. Von Jahr zu Jahr stieg die Zahl der Zuhörer, sodass sich der Orgelsommer bereits als ein fester Bestandteil der Kulturszene etabliert hat, wie Kirchenmusikerin Christa Bausch meint.

Anzeige

Die Zahl der Orgelkonzerte in St. Bernward stieg von Jahr zu Jahr

Sie war es auch, die den Anstoß für den ersten Orgelsommer vor zehn Jahren gab. Beim Anschauen der Orgel in St. Bernward, die in der Mitte des 18. Jahrhunderts fertiggestellt wurde, dachte sie, um das Instrument müsse eine Veranstaltung entstehen. In den Folgejahren stieg mit dem Interesse auch die Anzahl an jährlichen Orgelkonzerten – letztes Jahr fanden acht Stück statt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

In 2020 ergaben sich jedoch nicht so viele Möglichkeiten, um der Hörerschaft das alte Instrument in voller Aktion zu präsentieren. Die Corona-Pandemie betraf auch die Kirchengemeinde. Umso größer war die Freude bei den Veranstaltern, doch einen Orgelsommer auf die Beine stellen zu können. „Die Zuhörerschaft zählte bei den Konzerten vor dem Virus knapp 100 Personen, Covid-19 wird die Anzahl aber senken. In Anbetracht der Auflagen trauen wir uns zu, für 50 Personen Plätze anzubieten“, so Christa Bausch, die auf das zu erwartende Programm am Sonntag, 20. September, um 17 Uhr verweist.

Arne Hallmann und Trompeter Michael Pürerfellner treten auf

Als fester Bestandteil des Orgelsommers könne Arne Hallmann bezeichnet werden. Für den Gifhorner Orgelspieler sei ein Auftritt während der Konzertreihe fast schon Routine. Und inzwischen habe sich bereits eine kleine Fangemeinde um ihn gesammelt, die seinetwegen stets zu Konzerten kommt. Hallmann sorgt auch in diesem Jahr für das Gastspiel eines weiteren Musikers. Er konnte den österreichischen Trompetenspieler Michael Pürerfellner zu einem Auftritt überreden. Kirchenkantor Raphael Nigbur freut sich schon auf die beiden Instrumentalisten, sie werden Werke von Johann Sebastian Bach, Georg-Philipp Telemann, Joseph Rheinberger und weiteren Komponisten zum Besten geben.

Es stehen nur begrenzt Sitzplätze zur Verfügung. Um eine bessere Planung zu gewährleisten, ist eine Anmeldung zum Konzert per Mail an st.bernward@altfrid-gifhorn.de erforderlich. Das Konzert am kommenden Sonntag wird kostenlos sein, ein Beitrag in die Kollekte am Ausgang ist der Kirchengemeinde genehm.

Seit 2018 richtet die katholische St. Bernward-Kirche – sie ist die älteste katholische im gesamten Landkreis – den Orgelsommer mit der evangelischen St. Nicolai-Kirche zusammen aus. Auch in Zeiten von Corona erhalten die St. Nicolai- und die St. Bernward-Kirche das ökumenische Projekt aufrecht. Das Abschluss-Konzert findet am Sonntag, 4. Oktober, um 17 Uhr in der St. Nicolai-Kirche statt.

Von Hinnerk Jordan