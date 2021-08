Zehn Jahre Pflegestützpunkt: Vier Vorträge stellen mögliche Unterstützung vor

Landkreis Gifhorn

Zehn Jahre Pflegestützpunkt im Landkreis Gifhorn – das ist für den Landkreis ein willkommener Anlass, um mit einer quer durch den Landkreis verteilten Veranstaltungsreihe auf das Angebot des Stützpunktes aufmerksam zu machen, denn „auch wenn in Coronazeiten die pflegerische Versorgung immer wieder in den Medien thematisiert wurde, setzten sich die wenigsten mit den Unterstützungsmöglichkeiten bei eintretender Pflegebedürftigkeit auseinander“, wie der Landkreis in einer Pressemitteilung formuliert.

„Der Pflegestützpunkt bietet kompetente, neutrale und kostenfreie Beratung an“, fasst Saskia Rusch, Leiterin der Abteilung Beratungsservice Soziales beim Landkreis, zusammen. „Der Fokus liegt dabei sowohl auf den Pflegebedürftigen als auch auf den Pflegenden“, ergänzt Christina Dörries, die empfiehlt, sich schon frühzeitig beraten zu lassen, statt erst im letzten Moment zu kommen, um so „frühzeitig Wegweiser zu sein“.

Wissenschaftlerin mit praktischen Erfahrungen bei erster Veranstaltung

Vier Veranstaltungen sind geplant, die erste findet als Hybrid-Veranstaltung im Rittersaal mit parallelem Live-Streaming statt. Am Mittwoch, 1. September wird Prof. Dr. Martina Hasseler von 16.30 bis 18.30 Uhr sprechen zum Thema „Leben mit und trotz Pflegebedürftigkeit“. Die Pflege-, Gesundheits- und Rehabilitationswissenschaftlerin mit praktischen Erfahrungen als Pflegefachkraft wird Wege der Lebensgestaltung für Pflegebedürftige und Pflegende aufzeigen. Bis zum 25. August sind Anmeldungen möglich unter Tel. (0 53 71) 82 820 oder per Mail an pflegestuetzpunkt@gifhorn.de.

Bei der zweiten Veranstaltung am Mittwoch, 29. September, von 15 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum Meine geht es um Wohnberatung. Ilka Ilgert-Jerke: „Diese Wohnberatung bieten die Berater für jede Altersklasse an.“ Es gehe sowohl um bauliche als auch um technische Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu gestalten.

Vorsorgevollmacht und der Enkeltrick als weitere Themen

In der Stadthalle Wittingen wird es am Mittwoch, 13. Oktober, von 15 bis 17 Uhr um die Vorsorgevollmacht gehen, „mit der ich eigenverantwortlich und selbstbestimmt festlege, wer sich in welcher Form um mich kümmert“, so Saskia Rusch. Und die vierte Veranstaltung am Mittwoch, 27. Oktober, von 15 bis 17 Uhr in der Mensa der Johannes-Gutenberg-Schule in Rühen hat das Thema „Enkeltrick & Co.“ auf dem Programm. Klaus Ahne vom Präventionsteam der Polizei wird über die aktuellen Betrugsmaschen informieren und darüber, wie man sie verhindert.

Bei allen Veranstaltungen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senioren- und Pflegestützpunktes vor Ort sein, um sich und ihre Tätigkeit vorzustellen, und es gibt Informationsstände über regionale Pflegeanbieter oder Beratungsangebote.

Von Christina Rudert