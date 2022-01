Zahlreiche Unfälle nach Wintereinbruch im Kreis Gifhorn – Frau (28) lebensgefährlich verletzt

Landkreis Gifhorn

Das war kurz – und heftig: Der abrupte Wintereinbruch mit Schneegestöber am frühen Donnerstagabend sorgte im gesamten Landkreis Gifhorn für Verkehrschaos und Glätteunfälle. Lebensgefährlich verletzt wurde auf der B 214 in Höhe von Didderse eine 28-jährige Frau aus dem Landkreis Celle, ansonsten sei es „bislang bei Blechschäden geblieben“, wie eine Polizeisprecherin gegen 18.30 Uhr mitteilte.

Vermutlich zu schnell auf der eisglatten Straße unterwegs

Die Straßen hatten sich innerhalb weniger Minuten in spiegelglatte Flächen verwandelt, es kam zu zahlreichen Auffahrunfällen, Fahrzeuge rutschten von den Straßen. Auf der B 214 war die Frau laut Information der Pressestelle der Kreisfeuerwehr mit ihrer Mercedes Benz-G-Klasse in Richtung Celle unterwegs und wollte mehrere Fahrzeuge überholen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Straße war der Wagen beim Einscheren nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht.

Dort kippte der schwere Geländewagen auf die rechte Seite und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt, im Einsatz waren die Feuerwehren aus Groß Schwülper, Ohof, Hillerse und Leiferde sowie der Rettungshubschrauber Christoph 30, mehrere Rettungswagen und der Notarzt aus Gifhorn.

Extreme Glätte auf der Kreisstraße 114

Darüber hinaus gab es zahlreiche Auffahrunfälle sowie in den Graben gerutschte Fahrzeuge: „Im Stadtgebiet ein paar mehr, aber der komplette Landkreis ist betroffen“, so die Polizeisprecherin. „Und die Zahl erhöht sich laufend.“ Ihre dringende Mahnung: „Entsprechend langsam fahren, etwas mehr Zeit einkalkulieren.“ Die Streufahrzeuge, die kurz nach dem Schneegestöber ausgerückt waren, kamen ob des dichten Verkehrs kaum voran. Extrem glatt war auch die Kreisstraße 114, wo in Höhe des Elbe-Seitenkanals um 17.50 Uhr ein Wagen von der Fahrbahn in den Graben gerutscht war, der Verkehr konnte sich zu diesem Zeitpunkt buchstäblich nur im Schritttempo voran bewegen.

Von Christina Rudert