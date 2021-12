Dass die Corona-Zahlen für den Landkreis Gifhorn am Montagmorgen so drastisch gestiegen sind, liegt daran, dass das Gesundheitsamt am Sonntag die gesammelten Zahlen fürs Weihnachtswochenende übermittelt hat. Die bereits unter 100 gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz steigt deshalb wieder deutlich in die Höhe.