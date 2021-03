Zahlen, Daten, Fakten: Ein Jahr Corona im Landkreis Gifhorn

Gifhorn

Seit genau einem Jahr hat das Corona-Virus das Leben im Landkreis Gifhorn fest im Griff. Am 11. März meldete der Landkreis die ersten beiden Infektionsfälle – inzwischen gibt es 3824 Infizierte sowie 156 Todesfälle (Stand 10. März, 9 Uhr). Die AZ hat die Entwicklung der wichtigsten Zahlen noch einmal aufgelistet.

März

Der erste Corona-Fall in Deutschland wird am 27. Januar 2020 gemeldet, die ersten beiden Toten am 10. März. Einen Tag später wird im Landkreis Gifhorn der erste Corona-Fall bekannt. Bereits am 3. März allerdings vermeldet der Landkreis, dass es eine Person gebe, die Kontakt zu einer infizierten Person gehabt habe, einen Tag später sind vier Menschen im Landkreis getestet. Die Zahlen entwickeln sich trotz des ersten Lockdowns Mitte März bedrohlich: Es gibt 85 Infizierte sowie 219 getestete Personen mit Stand 1. April.

April

Der Landkreis meldet am 7. April den ersten Todesfall, am 9. April den zweiten. Am 18. April endet der erste Lockdown, im Landkreis gilt ab dem 27. April Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Bis Ende April ist die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Verstorbenen bereits auf vier gestiegen. 124 Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie infiziert, 573 wurden getestet.

Ein Jahr Corona im Landkreis Gifhorn: Die Grafik zeigt die Entwicklung bei den Todesfällen seit der ersten Meldung am 7. April. Quelle: Catherine Langlotz

Wird im Mai zum Corona-Hotspot: Acht von 13 Neuinfektionen sind im Flüchtlingscamp aufgetreten. Quelle: Landkreis Gifhorn

Mai

Die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid 19 scheinen zu greifen. Bis Ende Mai gibt es keine weiteren Todesfälle, die Zahl der Infizierten ist lediglich auf 137 gestiegen – das sind 13 Fälle innerhalb von vier Wochen. Im Mai werden 229 Tests vorgenommen, insgesamt damit seit Beginn der Pandemie 802. Allerdings: Am 30. Mai wird das Flüchtlingscamp in Lessien zum Hotspot. Acht der 13 Fälle im Mai werden von hier gemeldet.

Juni

Am 15. Juni meldet der Landkreis 152 Infizierte – und damit 15 in nur noch zwei Wochen. Bis Ende Juni kommen weitere zwölf Fälle dazu. Es sind damit 164, es bleibt bei vier Todesfällen.

Juli

Die Zahl der Infizierten stagniert tagelang bis zum 22. Juli bei 169. Die Zahl der Tests dagegen steigt auf 2052. Am 22. Juli meldet Landrat Dr. Andreas Ebel, der Landkreis Gifhorn sei frei von Corona. Alle bisher Infizierten seien genesen. Bereits drei Tage später tritt erneut ein Fall auf. Ende Juli liegt die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie bei 172.

Ein Jahr Corona in Gifhorn: Die AZ hat die Entwicklung der Infektionen und Impfungen über das zurückliegende Jahr grafisch aufbereitet. Quelle: Catherine Langlotz

August

34 Infektionsfälle gibt es den gesamten August hindurch – gut einen Fall am Tag, 206 sind es insgesamt am Monatsende. Es gibt keine weiteren Todesfälle. Die Zahl der Tests steigt auf 2444.

September

Bereits am 2. September meldet der Landkreis Gifhorn zwölf neue Fälle. Am 15. September gibt es einen weiteren Todesfall – die Zahl der Infizierten wird mit 238 angegeben. Bis Ende des Monats werden es 256 sein.

Oktober

Ab Mitte Oktober gilt wegen stark steigender Infektionszahlen – am 14. Oktober gibt es landkreisweit 50 aktive Fälle – erneut ein Besuchsverbot im Gifhorner Klinikum. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 24,9. Ein weiterer Todesfall wird am 22. Oktober gemeldet – die Zahlen für diesen Tag: 365 positiv getestete Personen seit Beginn der Pandemie, davon 102 aktive Fälle, 4107 Tests, 7-Tage-Inzidenz von 32,3. Ab 26. Oktober greifen die Maßnahmen ab einer 7-Tage-Inszidenz von 35. Der nächste Todesfall wird am 30. Oktober bekannt. Die Zahlen Ende des Monats: 458 positiv getestete Personen seit Beginn der Pandemie, davon 147 aktive Fälle, 4475 Tests, 7-Tage-Inzidenz von 42,5.

November

Am 2. November tritt ein Teil-Lockdown in Kraft. Am 9. November springt Gifhorns Corona-Ampel auf Rot – die 7-Tage-Inzidenz liegt mehrere Tage bei über 50. Am 17. November gibt es den achten Todesfall. Die Zahlen vom 30. November: positiv getestete Personen 1009, 83 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen, 7-Tage-Inzidenz bei 47,0, 6354 Tests.

450 Neuinfektionen in der zweiten Januarwoche: Landkreis und Stadt kündigen drastische Gegenmaßnahmen an. Quelle: Sebastian Preuß

Dezember

Am 2. Dezember fällt die Entscheidung, dass die Stadthalle Impfzentrum wird, einen Tag später gibt es den neunten Todesfall, am 7. Dezember den zehnten, am 8. Dezember den elften. Für den 14. Dezember werden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Der zweite harte Lockdown beginnt am 16. Dezember. Und die Zahlen steigen – zum 17. Dezember erstmals auf mehr als 100 Neuinfektionen an einem Tag. Am 19. Dezember gibt es zwei weitere Todesfälle, ebenso am 22. Dezember. Am 21. Dezember steigt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis auf 215,3 – das war zum damaligen Zeitpunkt landesweit der höchste Wert. Über die Weihnachtsfeiertage sterben vier weitere Menschen – bis zum Jahresende liegt die Zahl der Todesfälle bei 25. Zum Jahresende gibt es außerdem 2211 Infizierte (seit Beginn der Pandemie).

Januar

Von 20 bis 5 Uhr: Fast drei Wochen lang gilt in Gifhorn die nächtliche Ausgangssperre. Quelle: Sebastian Preuß

Die erste gute Corona-Nachricht des neuen Jahres: Am 5. Januar nehmen die mobilen Impfteams ihre Arbeit auf – bis 22. Januar werden 2348 Personen in den 25 Altenheimen ihre erste Impfung erhalten. Allerdings gilt ab 12. Januar auch die Ausgangssperre (bis Ende des Monats). Zu diesem Tag gibt es bereits 50 Todesfälle. Am 19. Januar werden 15 weitere Todesfälle gemeldet – die größtenteils noch aus dem Dezember stammen. Am 29. Dezember wird mit insgesamt 104 Toten eine weitere Marke übersprungen. Ende Januar gibt es 3409 jemals Infizierte und 105 Todesfälle, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 107,6.

Februar

Am 12. Februar startet endlich der Betrieb im Gifhorner Impfzentrum in der Stadthalle – bisher gibt es 126 Todesfälle sowie 3572 Infizierte. Inzwischen ist auch klar, dass die britische Variante der Corona-Mutationen im Landkreis ist. Ende des Monats beträgt die Zahl der Todesfälle bereits 150, die der Infizierten 3736.

März

Mit Stand 10. März, 9 Uhr, meldet der Landkreis Gifhorn folgende Corona-Zahlen: 3824 positiv getestete Personen, 71 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen, maßgebliche 7-Tage-Inzidenz bei 40,2, 156 Todesfälle, 17 034 Tests durch das Gesundheitsamt. Mit Stand 6. März haben im Landkreis insgesamt 9601 Menschen ihre Erst- und 3680 Menschen ihre Zweit-Impfung erhalten.

Von Thorsten Behrens