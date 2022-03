Zahlen, Daten, Fakten: Das zweite Corona-Jahr im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Seit genau zwei Jahren hat das Corona-Virus – oder auch Covid 19 – das Leben im Landkreis Gifhorn fest im Griff. Am 11. März 2020 meldete der Landkreis die ersten beiden Infektionsfälle – inzwischen gibt es 28.618 Infizierte sowie 272 Todesfälle (Stand 10. März, 9 Uhr). Die AZ hat die Entwicklung der wichtigsten Zahlen und die wichtigsten Ereignisse aus dem zweiten Pandemie-Jahr zusammengestellt.

Januar 2021

Die erste gute Corona-Nachricht des neuen Jahres: Am 5. Januar nehmen die mobilen Impfteams ihre Arbeit auf – bis 22. Januar werden 2.348 Personen in den 25 Altenheimen im Kreis ihre erste Impfung erhalten. Allerdings gilt ab 12. Januar auch die Ausgangssperre (bis Ende des Monats). Zu diesem Tag gibt es bereits 50 Todesfälle. Am 19. Januar werden 15 weitere Todesfälle gemeldet – die größtenteils noch aus dem Dezember stammen. Am 29. Januar wird mit insgesamt 104 Toten eine weitere Marke übersprungen. Am 31. Januar gibt es 3.402 jemals Infizierte und 105 Todesfälle, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 107,1. Test wurden durch das Gesundheitsamt 14.093 durchgeführt.

Ausgangssperre: Die Polizei kontrollierte die Einhaltung in Gifhorns Innenstadt. Quelle: Sebastian Preuß

Februar 2021

Homeschooling wird am 3. Februar für Grundschüler aufgehoben – das Wechselmodell kommt in Fahrt. Erst ab dem 29. April gilt das Wechselmodell für alle Jahrgänge, und erst am 3. Juni sind die Klassen wieder vollständig im Präsenzunterricht. Am 12. Februar startet endlich der Betrieb im Gifhorner Impfzentrum in der Stadthalle – 170 Impfungen gibt es am ersten Tag. Inzwischen ist auch klar, dass die britische Variante der Corona-Mutationen im Landkreis angekommen ist, es gibt sieben Fälle. Die Zahlen Ende des Monats: 3.736 positiv getestete Personen seit Beginn der Pandemie, davon 84 aktive Fälle, 16.505 Tests, 7-Tage-Inzidenz von 47,6, Todesfälle 150, 7.715 Erstimpfungen und 3.326 Zweitimpfungen.

Großes Impfwochende: Immer wieder gab es Anstrengungen, die Impfquote zu erhöhen. Quelle: Sebastian Preuß

März 2021

Mit Stand 11. März meldet der Landkreis Gifhorn nach einem Jahr Corona-Pandemie folgende Gesamt-Zahlen: insgesamt 3.864 positiv getestete Personen, 78 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen, maßgebliche 7-Tage-Inzidenz bei 44,2, 156 Todesfälle, 17.201 Tests durch das Gesundheitsamt. Am 18. März meldet der Landkreis, dass die App „Luca“ und die Corona-Test-App „PassGo“ zur Nutzung ausgewählt wurden. Am 23. März nimmt im Mehrgenerationenhaus der Diakonie Gifhorn das erste Corona-Schnelltestzentrum im Landkreis seinen Betrieb auf – drei Monate später werden insgesamt 18 Testzentren landkreisweit im Betrieb sein. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am 23. März den dritten Tag in Folge über 100 – der Landkreis ist damit Hochinzidenzkommune. Damit greift die Notbremse des Landes Niedersachsen, es kommt erneut zum Lockdown. Die Zahlen Ende des Monats: 4.463 positiv getestete Personen seit Beginn der Pandemie, davon 315 aktive Fälle, 18.676 Tests, 7-Tage-Inzidenz von 178,3, Todesfälle 167, sowie mit Stand 26. März 20.044 Impfungen.

Gifhorns erstes Schnelltestzentrum: Das Mehrgenerationenhaus im Georgshof. Quelle: Sebastian Preuß

April 2021

Ab Mitternacht gilt ab dem 2. April im gesamten Landkreis Gifhorn erneut eine Ausgangssperre jeweils von 21 bis 5 Uhr. Sie wird am 15. April bis zum 2. Mai verlängert. Da die 7-Tage-Inzidenz aber fünf Tage in Folge unter 100 liegt, wird die Ausgangssperre am 28. April aufgehoben. In den Osterferien werden Lehrkräfte von Grund-, Sonder-, und Förderschulen geimpft. Bis Ende April steigt die Zahl der Todesopfer im Landkreis auf 175, die Zahl der Infizierten auf 5.441 und die Zahl der getesteten Personen auf 22.110. Die 7-Tage-inzidenz liegt bei 90,1. Mit Stand 29. April sind 43.934 Impfungen erfolgt.

Mai 2021

Am 12. Mai liegt Gifhorn erneut drei Tage in Folge mit der 7-Tage-Inzidenz über 100. Damit treten im Landkreis die seit 24. April geltenden Regeln der Bundesnotbremse in Kraft: rigorose Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperre, zahlreiche Geschäft und die Gastronomie schließen. Gleichzeitig ist Impfstoff knapp. Erstimpfungen werden zurückgestellt, die gerade begonnen Impfungen für Lehrkräfte an weiterbildenden Schulen stocken. Am 21. Mai endet die Bundesnotbremse im Landkreis. Die Zahlen Ende Mai: 6.043 positiv getestete Personen; 7-Tage-Inzidenz 29,5; 183 Todesopfer; 24.708 Tests durch das Gesundheitsamt. Im Landkreis Gifhorn gab es bisher insgesamt 63.520 Erst- und Zweitimpfungen (Stand 27. Mai).

Juni 2021

Anfang Juni sinkt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis erst unter 50, dann unter 35. Die Einschränkungen werden gelockert, Impfstoff ist aber nach wie vor knapp. Dennoch werden inzwischen auch Zwölf- bis 16-Jährige geimpft – zuerst vor allem mit Erkrankungen. Die Zahlen Ende Juni: 6.114 positiv getestete Personen; 7-Tage-Inzidenz 4,9; 187 Todesopfer; 25.413 Tests durch das Gesundheitsamt. Die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen liegt bei insgesamt 83.843 (Stand 24. Juni).

Sonderimpfaktion für Kinder: Die Volksbank hatte ihre Hauptstelle am Steinweg zur Verfügung gestellt. Quelle: Lea Behrens

Juli 2021

Am 7. Juli liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis bei 0,0. Bereits am nächsten Tag steigt die Inzidenz wieder. Mit den Reiserückkehrern kommt im Sommer auch die Delta-Variante in den Landkreis. Außerdem fliegt im Juli eine Arztpraxis aus dem Gifhorner Nordkreis auf, die Impfnachweise gefälscht haben soll. Die Zahlen Ende Juli: 6.198 positiv getestete Personen; 7-Tage-Inzidenz 15,9; 191 Todesopfer; 25.881 Tests durch das Gesundheitsamt. Im Impfzentrum wurden bisher insgesamt 102.986 Impfungen vorgenommen (Stand 29. Juli).

Betrug mit gefälschten Impfpässen: Auch gegen eine Arztpraxis im Nordkreis Gifhorn wird wegen dieses Delikts ermittelt. Quelle: Jochen Tack

August 2021

Auch das zweite Gifhorner Altstadtfest während der Pandemie findet nicht wie gewohnt statt – die Stadt bietet eine kleine Ersatzlösung an. Die Zahlen Ende August: 6.467 positiv getestete Personen; 7-Tage-Inzidenz 67,19; 191 Todesopfer; 26.363 Tests durch das Gesundheitsamt. Im Impfzentrum wurden mittlerweile insgesamt 114.074 Impfungen verabreicht. Bei niedergelassenen Ärzten liegt die Gesamtzahl der Impfungen jetzt bei 79.687 (Stand 26. August).

September 2021

Ab dem 2. September gilt im Landkreis Gifhorn die 3G-Regel. Am 19. September wird die Warnstufe 1 ausgelöst, da die Zahlen weiter steigen – am 22. September wird sie wieder aufgehoben. Das Impfzentrum in der Stadthalle stellt seinen Betrieb am 30. September ein. In den vergangenen neuneinhalb Monaten fanden insgesamt 119.744 Impfungen mit mobilen Teams in der Fläche und stationär im Impfzentrum statt. Weitere 80.582 Impfungen gab es bei niedergelassenen Ärzten. Das sind insgesamt 200.326 Impfungen, davon 98.489 Zweitimpfungen. Mehr als 200 Personen waren vom Beginn bis zum Ende der Impfkampagne für das Impfzentrum im Einsatz. Die Zahlen Ende September: 6.114 positiv getestete Personen; 7-Tage-Inzidenz 4,9; 187 Todesopfer; 25.413 Tests durch das Gesundheitsamt.

Oktober 2021

Ab dem 11. Oktober gibt es keine kostenlosen Corona-Tests für die Bürger mehr in den Testzentren. Die meisten Testzentren schließen. Dafür starten die mobilen Impfteams im Landkreis Anfang Oktober erneut mit ihrer Arbeit. Die Zahlen Ende Oktober: 7.085 positiv getestete Personen; 7-Tage-Inzidenz 48,0; 191 Todesopfer; 28.075 Tests durch das Gesundheitsamt. Das Impfzentrum ist geschlossen, mobile Impfteams setzen im Oktober 432 Impfungen. Zahlen zu Impfungen bei niedergelassenen Ärzten oder aus Impfaktionen meldet der Landkreis für Oktober nicht mehr.

November 2021

Seit dem 12. November 2021 haben wieder alle Personen ohne Erkältungssymptome einen Anspruch auf mindestens einen kostenfreien Schnelltest (PCR-Antigentest) pro Woche, viele Testzentren werden wiedereröffnet, einige bleiben weiter geschlossen, dafür öffnen einige neue – 24 Testzentren wird es bis Ende des Jahres im Kreisgebiet geben. Die Zahlen Ende November: 9.488 positiv getestete Personen; 7-Tage-Inzidenz 271,49; 211 Todesopfer; 32.965 Tests durch das Gesundheitsamt.

Textzentren im Landkreis: Im Oktober 2021 schließen viele, als es keine kostenlosen Schnelltests mehr gibt – um im November wieder zu öffnen, als angesichts steigender Corona-Infektionen wieder kostenlose Test für Bürger möglich sind. Quelle: Jens Büttner

Dezember 2021

Das Land Niedersachsen ordnet für alle Kommunen vom 24. Dezember 2021 bis 2. Februar 2022 eine „Winterruhe“ an. In dieser Zeit gilt landesweit die Warnstufe 3. Ab Mitte Dezember können Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft werden. Die Omikron-Variante wird erstmals am 30. Dezember vermeldet. Mitte Dezember kontrolliert die Polizei Hunderte Menschen im Öffentlichen Personennahverkehr – Hintergrund ist die Einhaltung der Maskenpflicht sowie der 3G-Regel in Bussen und Bahnen. Seit Pandemiebeginn gibt es zudem rund 3.000 Kontrollen im Landkreis, davon fast 1.000 Kontrollen alleine in der Gastronomie – mit mehr als 160 Verstößen. Der Weihnachtsmarkt wird ein zweites Mal abgesagt. Aktionen von Querdenkern, Corona-Leugnern und Impfgegnern gibt es spätestens seit Januar 2021 in zunehmendem Maße – im Dezember 2021 aber nehmen die sogenannten „Montagsspaziergänge“ eine neue Dimension an. Bis zu 1.000 Teilnehmer ziehen durch Gifhorn, es gibt Mahnwachen und zahlreiche Verstöße gegen Corona-Maßnahmen – doch die Demonstranten bekommen von Gifhornern, die hinter Impfen und Maßnahmen der Regierung stehen, Gegenwind. Die Zahlen Ende Dezember: 11.113 positiv getestete Personen; 7-Tage-Inzidenz 145,0; 233 Todesopfer; 34.991 Tests durch das Gesundheitsamt. Die mobilen Impfteams des Landkreises haben seit Mitte Oktober 12.963 Impfungen durchgeführt. Zahlen zu Impfungen bei niedergelassenen Ärzten oder aus Impfaktionen meldet der Landkreis für Oktober nicht mehr.

Protest gegen die Corona-Maßnahmen: Gifhorn entwickelte sich seit Dezember 2021 zu einer Hochburg der so genannten „Montagsspaziergänge“ in Niedersachsen. Quelle: Lea Behrens

Januar 2022

Anfang Januar formiert sich eine Gegenbewegung zu den sogenannten „Monatsspaziergängen“ der Impfgegner und Corona-Leugner – das Bündnis für Solidarität. Vorläufiger Höhepunkt ist eine Menschenkette aus 1200 Teilnehmern in der Gifhorner Fußgängerzone am 11. Januar. Seit dem 17. Januar ist der Impfstützpunkt in der Turnhalle der Lebenshilfe Gifhorn in Betrieb. Ab dem 25. Januar gilt der Genesenennachweis nur noch für 90 Tage. Die 7-Tage-Inzidenz steigt rasant, am 28. Januar meldet der Landkreis: Das Gifhorner Gesundheitsamt gerät an seine Belastungsgrenze. Die Zahlen Ende Januar: 14.667 positiv getestete Personen; 7-Tage-Inzidenz 717,7; 250 Todesopfer; 37.791 Tests durch das Gesundheitsamt.

Ein Zeichen der Solidarität: Gifhorner formierten eine Menschenkette, die mehrfach durch die Fuzo reichte, um den „Montagsspaziergängern“ nicht die Straße zu überlassen. Quelle: Lea Behrens

Februar 2022

Die Zahl der Fälle, die durch die Omikron-Variante verursacht werden, nimmt seit dem ersten Fall am 30. Dezember zu. Anfang Februar gibt es bereits 148 nachgewiesene Fälle. Impfung, Rosen und Schokolade: Zum Valentinstags-Impfen am 14. Februar im Heidland lädt der Landkreis ein. Einen Tag später meldet das Gifhorner Gesundheitsamt, man arbeite „über dem Limit“ angesichts hunderter neuer Omikron-Fälle täglich. Die Anteile der verschiedenen Mutationen an den Neuinfektionen meldet der Landkreis schon nicht mehr. Gleichzeitig beginnt am 16. März die Meldepflicht an das Gesundheitsamt im Rahmen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht – also beispielsweise für Pflegekräfte. Erste Lockerungsschritte werden Ende Februar verkündet: Bis zum 24. März sollen die Winterruhe sowie das Warnstufensystem in Niedersachsen stufenweise auslaufen. Die für den 28. Februar gemeldeten Zahlen: Anzahl der positiv getesteten Personen 24.796; Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen 2.609; maßgebliche 7-Tage-Inzidenz 1.472,1; Todesfälle 265; Anzahl der durchgeführten Tests durch das Gesundheitsamt Gifhorn 41.694.

März 2022

Die Bundeswehr zieht am 2. März wegen des Ukraine-Kriegs die sieben Soldaten aus dem Gesundheitsamt ab, die dort unterstützen. Nachdem am 24. Februar die erste Lockerungsstufe der Corona-Regeln in Kraft tritt, folgt am 4. März die zweite. Beispielsweise gelten für Gastronomie und Handel die 3G-Regeln, damit haben auch Ungeimpfte wieder Zutritt. Es bleibt bei der Maskenpflicht an vielen Orten. Am 6. März starten die Impfungen mit Novavax, das Interesse ist gering.