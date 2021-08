Wunsch nach einem Skatepark: Förderantrag an die Stadt Gifhorn ist übergeben

Gifhorn

Rund drei Jahre standen die Reste der abgebrannten Skaterhütte an der Gifhorner Flutmulde hässlich in der Gegend herum. Jetzt wurde aus ihnen ein Graffiti-Kunstwerk – mit Nutzwert. Und auch sonst gibt es einige Neuigkeiten zum Gelände, sprich zu den Plänen des Kinderschutzbundes, dort einen neuen Skatepark zu errichten.

Die ehemalige Skaterhütte: So sieht jetzt die Rückseite der Betonmauer aus. Quelle: Thorsten Behrens

Innerhalb von zwei Tagen hatten mehrere Jugendliche – darunter zwei Mädchen, die vorher noch nie eine Farbspraydose in der Hand hatten – aus dem letzten Stück Betonmauer, das von der abgebrannten Skaterhütte noch steht, ein kleines Kunstwerk gemacht. Unter der Anleitung von Bastian Maas hatten die Jungen und Mädchen ihrer Kreativität freien Lauf gelassen – und sich damit selbst eine coole Sitzgelegenheit mit drei Treppenstufen verschafft. „Wenn ich das Ergebnis sehe, bekomme ich Lust, den Jugendlichen noch mehr Flächen zum Sprayen zur Verfügung zu stellen“, sagte Kinderschutzbund-Vorsitzende Claudia Klement.

Fläche wird fast verdoppelt

Mehr noch: Die Mauer soll ab sofort als Infotafel für das Skatepark-Projekt dienen. Dort können sich die Jugendlichen dann über den Projektfortschritt und Aktionen informieren – beispielsweise über die für den Herbst geplanten Exkursionen, um sich andere Skateranlagen anzusehen. Stehen bleiben soll die Mauer bis 2023. Wenn die neue Anlage gebaut wird, muss sie weichen, denn der neue Skatepark soll größer werden und damit künftig auch den Platz der ehemaligen Skaterhütte mit einbeziehen – er wächst von 500 auf 900 Quadratmeter.

Doch bis dahin muss noch viel Geld eingeworben werden. 310 000 Euro soll die Anlage kosten – das sind 25 000 Euro mehr als bei der Projektvorstellung im Frühjahr. „Wir müssen den Asphalt der bestehenden Bahnen jetzt doch entsorgen“, erklärt Klement. Und die Mauer, das neue Kunstwerk also, muss der Kinderschutzbund selbst abbauen – sie ist aus Vollbeton. Ein Teil der aktuell auf dem Platz stehenden Geräte soll übrigens zwischengelagert werden. „Wir heben auf, was noch in Ordnung ist. Das kann die Stadt eventuell für einen anderen kleineren Platz nutzen.“

Stichwort Stadt: Die ist ein wichtiger Posten im Finanzierungsplan des Kinderschutzbundes. Am Freitag überreichte Klement einen Antrag auf Zuschuss in Höhe von 145 000 Euro. Ein Gespräch hatte es vorher bereits mit Bürgermeister Matthias Nerlich gegeben – ein zweites steht laut Klement für den 16. September an. Den Rest des Geldes muss der Kinderschutzbund aufbringen, damit von April bis September 2023 die neue Anlage vor Ort gegossen werden kann: Größer als der jetzige Platz, aus Beton, für Wettkämpfe geeignet, mit mehreren Bahnen, damit sich Anfänger und Könner, Skater und Biker nicht mehr in die Quere kommen – und vor allem auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Die Einweihung ist für den Weltkindertag 2023 terminiert.

Konzerte und ein Video als Spendenmotor

Um an das Geld zu kommen, gibt es bereits mehrere Ideen. „Die haben wir in einem Fundraisingseminar gesammelt“, verrät Claudia Klement. Sie habe bereits mit mehreren Stiftungen telefoniert, kommendes Jahr soll es Konzerte geben sowie ein Crowdfunding. Und die Jugendlichen selbst wollen 40 000 Euro sammeln – und dafür unter anderem ein Video drehen.

Wöchentlicher Skaterstammtisch Im Kinderschutzbund an der Gifhorner Flutmulde soll es künftig einen Skaterstammtisch geben. Start ist am Freitag, 10. September, um 18 Uhr. Der Stammtisch soll wöchentlich stattfinden und Interessierten die Möglichkeit geben, sich über den geplanten Skatepark zu informieren und ihre Ideen einzubringen.

Von Thorsten Behrens