Gifhorn

Mit dem Workshop „Berliner Musiktheater in den 1920er Jahren“ stellt die Stadthalle Gifhorn ein neues Rahmenprogramm für Besucher auf die Beine. Der Workshop findet am 4. April statt und nimmt die Aufführung der rekonstruierten und ganz der Unterhaltungsmusik der Goldenen Zwanziger verpflichteten Originalfassung der Operette „Im weißen Rössl“ zum Anlass, um gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einmal der hauptstädtischen Musikszene der späten 20er und frühen 30er Jahre auf den Grund zu gehen.

Frecher und jazziger

Denn anders als die eher braven, volkstümlichen Verfilmungen der 50er und 60er Jahre mit Johannes Heesters oder Peter Alexander war die Urfassung von 1930, die am 5. April in der Stadthalle zu sehen und zu hören sein wird, musikalisch frecher und jazziger als die Bearbeitungen der Nachkriegszeit. Was haben beispielsweise die Fernsehserie „Babylon Berlin“, von der gerade die dritte Staffel produziert wurde, und die im Jahr 1930 uraufgeführte Revueoperette „Im weißen Rössl“ gemeinsam? Beide sind internationale Entertainment-Erfolge. Und beide, so unterschiedlich sie auf den ersten Blick auch sein mögen, entspringen dem Geist der Goldenen Zwanziger Jahre in Berlin. Bohème Sauvage Party, Weimarer Republik Krimis, das Moka Efti Orchestra und andere Wiederentdeckungen aus der Berliner Theater- und Musikszene dieser Epoche haben in den vergangenen Jahren bereits den Anfang eines großen kulturellen 20er-Jahre-Revivals gemacht.

Anmeldung zum Workshop und Kartenvorverkauf

Bei dem Workshop „Berliner Musiktheater“ am Samstag, 4. April, erkunden die Besucher hörend und sehend, was das Berliner Revue- und Operettentheater alles zu bieten hatte und nicht fehlen darf natürlich der Blick hinter die Kulissen vom „Weißen Rössl“ auf der Stadthallen-Bühne. Los geht es um 14 Uhr, die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person inklusive Verpflegung. Anmeldung ist erforderlich unter Tel. (0 53 71) 59 47 22.

Die Revueoperette „Im weißen Rössl“ gibt es am Sonntag, 5. April, um 16 Uhr. Tickets gibt es ab 18 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr unter der Tickethotline (0 53 71) 80 81 36.

