Worauf beim Wassersport auf Mittelland- und Elbe-Seitenkanal zu achten ist

Es ist endlich richtig Sommer. Die Hitze lädt dazu ein, sich eine Erfrischung zu suchen – und was läge da näher als ein Sprung ins kühle Wasser. Auch der Mittelland- und der Elbe-Seitenkanal verlocken manchen zu einem solchen Sprung. Allerdings handelt es sich dabei um Bundeswasserstraßen, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt betont.

Dass die Kanäle mit ihrem hohen Freizeit- und Erholungswert eine hohe Anziehungskraft auch für Bootstouren oder Standup-Paddler haben, ist dem Amt bewusst. Aber: „Regelmäßig ereignen sich schwere, ja sogar tödliche Unfälle auf der Schifffahrtsstraße, da viele die Gefahren nicht erkennen.“ Deshalb gibt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ein paar Hinweise.

Andere Verkehrsteilnehmer dürfen nicht behindert oder gefährdet werden

Von allen Nutzern der Wasserstraßen sowie auch von Fahrzeugen ohne Kennzeichnungs- und Führerscheinpflicht sind die Regelungen der Binnenschifffahrtsstraßenordnung zu beachten. Jeder, der sich auf einer Wasserstraße bewegt, hat sich so zu verhalten, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht behindert oder gefährdet werden.

Das Baden ist im gesamten Bereich von Schleusen einschließlich der Vorhäfen streng verboten, das gilt auch im Bereich von Brücken, Liegestellen, Häfen, Pumpwerken und Wehren. Dabei ist ein Abstand von jeweils 100 Meter in beiden Richtungen ober- und unterhalb der Bauwerke zu beachten. Wird dieses Badeverbot nicht beachtet, können Bußgelder bis zu 200 Euro fällig werden. In besonders schweren Fällen droht sogar eine Strafverfolgung wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr. Die Pressestelle des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt weist außerdem darauf hin, dass bei Schleusungen oder auch durch herannahende oder vorbeifahrende Schiffe Strömungen entstehen, die selbst geübte Schwimmer oder Paddler nicht bewältigen können.

Ein Sprung von einer der Brücken ist lebensgefährlich – und streng verboten

Als Mutprobe gilt in manchen Kreisen nach wie vor ein Sprung von einer Brücke in die Kanäle. Das ist allerdings mit Lebensgefahr verbunden und daher streng verboten. Länger im Wasser liegende Treibhölzer, spitze Gegenstände oder leere Flaschen treiben nicht mehr an der Wasseroberfläche, sondern dicht unterhalb. Sie sind für „Brückenspringer“ von oben aus nicht zu erkennen. Dass im Falle eines Falles der Binnenschiffer einen Schwimmer vor sich wahrnimmt, ist unwahrscheinlich. „Er steuert sein Schiff vom Heck aus, das heißt er hat eine Schiffslänge von über 100 Metern vor sich. Dadurch entsteht ein toter Winkel von mehreren 100 Metern vor dem Schiff. Einen Schwimmer in dieser Entfernung kann er nicht erkennen oder wahrnehmen“, warnt das Amt.

Und noch etwas sollte tunlichst unterlassen werden: Boote oder Flöße auf den Kanälen treiben zu lassen bringt die Besatzung sowie andere in Gefahr. „Die Fahrzeuge können nicht wie geboten, sicher manövrieren oder ausweichen“, heißt es in der Pressemitteilung. Das Amt bittet Eltern, mit ihren Kindern über die Gefahren und Verbote zu sprechen, um sie zu schützen. Und es weist darauf hin, dass auch auf dem Wasser für alle Verkehrsteilnehmer die 0,5 Promillegrenze gilt.

Hier gibt es weitere Informationen:

Wichtige Informationen für Wassersportler finden Sie hier: http://www.bmvi.de, Stichwort: Sicherheit auf dem Wasser. Und die Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung ist im Internet unter https://www.elwis.de abrufbar. Weitere Auskünfte erteilt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal per Mail an wsa-mittellandkanal-elbe-seitenkanal@wsv.bund.de.

Von der AZ-Redaktion