Sassenburg

Jetzt reicht’s dem Diplom-Biologen Jakob Drees. Nachdem er von dem mutmaßlichen Wolfsriss in Neudorf-Platendorf hörte, schlägt er Alarm. Seit Jahren nehme er in Kauf, dass Ziegen und Rinder immer mal wieder Opfer von Wölfen sind. Nun denkt er sogar an die Aufgabe des Beweidungsprojekts im Großen Moor. „Das ist eine verfehlte, blauäugige Politik. Der Wolf wird immer gefährlicher.“

Sein Areal, auf dem Rinder und Ziegen leben, sei nur unweit der Wohnbebauung entfernt. Der letzte amtlich bestätigte Wolfsriss ereignete sich am 15. Februar. Passiert sein muss die Attacke tagsüber. Nachts würden sämtliche Tiere in einem sicheren Stall verbringen, sagt Drees.

Ministerium: „Die Zahl der Nahbegegnungen nimmt zu“

Christian Budde, Pressesprecher des Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz des Landes Niedersachsens, kann den Ärger verstehen. „Wir müssen auch das Schutzbedürfnis von Weidentierhaltern beachten.“ Aber er betont auch, dass „alle in einer neuen Normalität ankommen müssen“. Der Wolf sei nun da und in einigen Regionen besonders stark. „Die Zahl der Nahbegegnungen nimmt zu, auch in besiedelten Regionen“, sagt Budde.

„Die meisten Rudel sind unproblematisch“

Sollte es Auffälligkeiten in einem Rudel geben, „dann wird eben auch geschossen“. Eine „gezielte Entnahme auffälliger Tiere“ erfolge nach einem offiziellen Antrag aus der Region, der dann geprüft werde. Budde betont: „Die meisten Rudel sind unproblematisch.“

Kritik: Entschädigungen gibt es kaum

Naturschützer Drees sieht das anders, fühlt sich im Stich gelassen. Aus mehreren Gründen. Entschädigungen, die das Land verspricht, könne es kaum geben. Einen Ausgleich erhalte nur, wer einen Zaun hat, den ein Wolf nicht überwinden kann. Eine Naturschutzfläche wie in Stüde lasse sich auf diese Art aber nicht einzäunen.

Wolfsrisse: Die Entwicklung im Kreis Gifhorn 49 Übergriffe und dabei 124 tote Tiere – diese Bilanz weist das offizielle Wolfsmonitoring des Landes für den Landkreis Gifhorn auf. In 2015/2016: 3 Fälle, 8 tote Tiere, in 2016/2017: 2 Fälle, 9 tote Tiere in 2017/2018: 3 Fälle, 4 tote Tiere in 2018/2019: 4 Fälle, 5 tote Tiere in 2019/2020: 14 Fälle, 44 tote Tiere in 2020/2021: 7 Fälle, 33 tote Tiere in 2021/2022: 16 Fälle, 21 tote Tiere

Außerdem würden verschwundene Tiere nicht als Wolfsrisse anerkannt. Es sei aber ein wesentliches Merkmal von Wolfsrisse, dass der Wolf seine Beute mit nimmt.

Beweidungsprojekt vor dem Aus?

Auf seiner Weide habe er bisher nur bei zwei Rissen Reste von toten Tieren gefunden. Übergriffe habe es wesentlich mehr gegeben. Wenn einzelne Tiere gerissen werden, verschwinden diese ansonsten komplett. „Ich hatte bisher für den Schutz meiner Ziegen auf die gleichzeitige Haltung mit wehrhaften Rindern und Pferden gesetzt. Nachdem mir aber auch zwei Rinderbullen und dieses Jahr ein Kalb von den Wölfen gerissen wurde, steht das Beweidungsprojekt im Naturschutzgebiet Großes Moor praktisch vor dem Ende“, sagt Drees. Die Sorge der Anwohner in Neudorf-Platendorf kann Drees teilen. Auch für Stüde möchte er warnen: „Kinder würde ich in der Dämmerung in Nähe des Kanals nicht alleine laufen lassen.“