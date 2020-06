Wolfsburger Straße: Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen

Gifhorn

Autofahrer in Gifhorn müssen sich auf Bauarbeiten auf der Wolfsburger Straße einstellen. Am Wochenende beginnt es noch harmlos mit einer Nachtbaustelle, aber im Juli und August müssen die Fachleute umfangreicher ran. Die Stadt saniert die Schächte unter der Fahrbahn.

Pendler, die regelmäßig auf der Wolfsburger Straße unterwegs sind, kennen das Problem. Immer wieder taten sich in der Vergangenheit wahre Krater in der Fahrbahn auf. Ursache dafür waren Schäden in den Rohrleitungen unter der Fahrbahn, die Regenwasser aus den Gossenabläufen in den Regenwasserkanal leiteten. Einige dieser Rohre brachen, das Regenwasser spülte den Fahrbahnuntergrund aus, der Asphalt darüber verlor seinen Halt und brach ein. „In den vergangenen zehn Jahren kam es zu drei Schäden in der Kanalisation“, sagt Christian Schnur vom Büro des Bürgermeisters auf AZ-Nachfrage.

Nach besonders eklatanten Schäden 2015 hat sich der Tiefbau der Stadtverwaltung laut Schnur die Kanalisation genauer angeschaut – unter anderem eine Kamera hindurch geschickt. In regelmäßigen Abständen kontrolliere der Bauhof die Straße auf sichtbare Schäden. Außerdem habe das Team um Joachim Keuch ein Sanierungskonzept über die folgenden Jahre erstellt. Genau das bekommen die Straßenbenutzer jetzt zwischen der Tangente und dem Abzweig Calberlaher Damm zu spüren.

Den Anfang macht eine Nachtbaustelle vom Sonntag, 7. Juni, bis Dienstag, 9. Juni, mit Sanierungsarbeiten. Schnur: „Tagsüber ist die Straße uneingeschränkt befahrbar.“ Gegen Ende Juli ist der Streckenabschnitt für einige Tage nur einspurig befahrbar. „Der Verkehr wird dort durch eine Ampel geregelt“, kündigt Schnur an. „Der letzte Abschnitt der Regenwasserkanalsanierung wird voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen.“

Schäden auf der ganzen Strecke

Gibt es besondere Hotspots, wo an der Wolfsburger Straße diese Schäden besonders eng beieinander auftreten? „Nein, die Schäden sind über die gesamte Länge verteilt“, sagt Schnur. Was man der Fahrbahn auch ansieht: Auf der gesamten Strecke ist sie bereits mehrfach geflickt. Deshalb wird die Kanalsanierung jetzt nicht die letzte Baustelle gewesen sein. In zwei Jahren steht ein Großprojekt bevor.

„Die Fahrbahnerneuerung Wolfsburger Straße und der Umbau der Haltestellen ist für die Jahre 2022/2023 vorgesehen“, sagt Schnur. Dann soll die Fahrbahn von der Kreuzung Braunschweiger Straße bis zur Einmündung Wolfsburger Straße abgefräst und aufgebracht werden.

Von Dirk Reitmeister