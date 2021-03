Gifhorn

Ein dauerhaftes Tempolimit von 50 Stundenkilometern auf der Wolfsburger Straße wird es wohl nicht geben. Der Gifhorner Stadtrat hat am Montag einen entsprechenden Antrag der SPD abgelehnt. Diese wollte damit die Lärmbelastung für die Anlieger nachhaltig senken.

Zwar gilt auf der Wolfsburger Straße seit Anfang des Jahres Tempo 50. Doch das ist begrenzt, bis die Straße – voraussichtlich im kommenden Jahr – saniert wird. Danach soll wieder Tempo 70 gelten. „In den vergangenen Jahren hat es einen gewaltigen Anstieg der Verkehrsströme und damit auch der Lärmbelästigung gegeben“, begründete Gunter Wachholz den SPD-Antrag. Zahlreiche Anwohner hatten sich deshalb in der Vergangenheit für ein Tempolimit von 50 km/h und Flüsterasphalt stark gemacht.

„Auch wenn das Ansinnen aller Ehren wert ist. Der Beschluss wäre ein Verstoß gegen geltendes Recht und würde kassiert“, begründete CDU-Fraktionssprecher Thomas Reuter die Ablehnung. Denn weil die Straße außerorts liege, sei Tempo 50 dort dauerhaft nicht zulässig. Der Rat lehnte den SPD-Antrag bei sieben Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen ab.

Weitere Beschlüsse im Stadtrat Aufgrund der coronabedingten Schließung setzt die Stadt die Krippen- und Hortbeiträge für Februar und März aus. Um Eltern während der Corona-Pandemie zu entlasten, sollen Kita-Kinder sowie Schülerinnen und Schüler während dieser Zeit ein Lunchpaket zur Verfügung gestellt bekommen. Die Verwaltung soll die Schaffung eines öffentlich zugänglichen Hundeplatzes in Gifhorn prüfen. Bei der Planung der neuen Grundschule soll auch geprüft werden, inwieweit ein Schulkindergarten angegliedert werden kann. Die Stadt soll den Landkreis auffordern, die vier Bohrschlammgruben in Gifhorn untersuchen zu lassen solange es dafür noch Fördergelder vom Land gibt. Die Stadt soll ein Konzept für ein Co-Working-Center erarbeiten. Dort sollen Arbeitsplätze für Freiberufler, kleinere Start-Ups oder Existenzgründer entstehen. Vorrangig sollen dafür leer stehende Läden in der Innenstadt genutzt werden, später ist auch eine Ausweitung auf die Ortsteile möglich.

Um den Bau von Kreiseln auf der Tangente soll sich nun der Landkreis kümmern

Nach einstimmigem Beschluss des Rates soll die Stadtverwaltung mit dem Landkreis sprechen, damit dieser den Bau von Kreiseln auf der Tangente prüft und ein Realisierungskonzept inklusive Zeitplan erarbeitet. Eigentlich hatte die SPD beantragt, die Stadtverwaltung damit zu beauftragen. Doch da es sich bei der Tangente um eine Kreisstraße handelt, ist diese nicht zuständig. Im Gespräch sind Kreisel an den Einmündungen Dannenbütteler Weg, Lehmweg und I. Koppelweg. Sie sollen das Überqueren der Tangente und der Einmündungen für Fußgänger und Radfahrer sicherer machen und Raser ausbremsen.

Gifhorn wird sich entgegen der ursprünglichen Pläne nicht um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 bewerben. Laut Stadtverwaltung ist die Zeit bis zum Bewerbungsende am 30. September 2021 zu knapp. Stattdessen soll nun nach einem Folgeantrag der CDU eine spätere Landesgartenschau, etwa 2030, ins Auge gefasst werden. Dafür sprach sich der Rat mit 19 Ja-Stimmen aus. Allerdings gab es auch deutliche Kritik an den Plänen. So sah Gunter Wachholz „viele Unwägbarkeiten bei einer ganz schwierigen Haushaltslage“, etwa hinsichtlich der Kosten, die noch nicht bekannt seien. Angesichts anderer Projekte, die Geld kosten, käme eine Diskussion über die Landesgartenschau „zur Unzeit“, so Jürgen Völke (ULG). Die CDU verteidigte ihren Vorschlag: „Man muss rechtzeitig in die Planung einsteigen“, so Fraktionssprecher Thomas Reuter.

Zumindest 2026 nicht in Gifhorn: Der Stadtrat hat beschlossen, sich nicht für die Landesgartenschau in fünf Jahren zu bewerben. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Für das Dauerwohnen an der Merkelschen Grube wird ein „Ausstiegsszenario“ erarbeitet

Gefolgt ist der Rat einem Antrag der Gruppe ULG/FDP zum Dauerwohnen im Wochenendhausgebiet an der Merkelschen Grube. Demnach soll die Verwaltung ein „Ausstiegsszenario“ für die etwa 50 Menschen finden, die dort teils seit mehreren Jahrzehnten leben. Eine Legalisierung des Dauerwohnens in den Häusern, die ohne Baugenehmigung gebaut wurden, sei nicht möglich, so die ULG/FDP, die auch Verwaltung und Politik nicht von Versäumnissen freisprach. Die Verwaltung soll nun einen langfristigen Stufenplan entwickeln, wie lange die überwiegend älteren Menschen bis zum Ablauf der Wohnberechtigung noch in der Schneppelmoor-Siedlung wohnen bleiben dürfen.

Von Christian Albroscheit