Krankenhaus-Abriss: Jetzt kommt die nächste Etappe beim Wohnpark Bergstraße

Gifhorn

Das ist nicht nur just in time. Klotzt das Abbruchunternehmen auf dem Gelände des alten Gifhorner Klinikums an der Bergstraße weiter so ran, könnten diese Arbeiten noch vor dem geplanten Termin im November fertig sein. Währenddessen geht auch sonst alles seinen Lauf. Inzwischen hat eine Jury sich auf einen Entwurf für den großen Wohnpark geeinigt. „Nächste Woche wird das Modell den Fraktionen vorgestellt“, berichtet Ingo Damaschke, Geschäftsführer des Investors Asset aus Bremen. Öffentlich wird das Modell „eines anerkannten Büros“ dann gemacht im Stadtplanungsausschuss, vielleicht noch im Juni.

Es folgt der Ratsbeschluss. „Dann geht es mit großen Stiefeln voran“, sagt Damaschke. Im Vorfeld sind Rat und Verwaltung schon eingebunden gewesen, so dass er davon ausgeht, dass am Entwurf allenfalls „kosmetische Korrekturen“ vorgenommen werden müssen. Auch im weiteren Fortgang könnten sich noch kleine Änderungen ergeben, aus rein praktischer Erwägung. Etwa, wenn die Müllentsorger feststellen, dass sie Probleme mit der Zuwegung haben.

„Aktuell hat der Entwurf 380 Wohneinheiten“

Die Hülle steht. „Aktuell hat der Entwurf 380 Wohneinheiten. Da die Wohnungen aber noch nicht konkret geplant sind, kann das leicht variieren“, so Damaschke. Viele Formalien sind nach dem politischen Beschluss abzuarbeiten, Gutachten einzuholen, eine Bürgerbeteiligung zu machen. Läuft es so ungehemmt weiter, könnte im Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres der Bebauungsplan umgesetzt werden. „Im Moment sieht alles danach aus, dass wir im Zeitplan bleiben“, sagt Damaschke.

Entstehen werden maximal 400 Wohneinheiten, 20 Prozent davon unter der städtischen Maßgabe sozialer Wohnungsbau. Bleibt es beim anvisierten Baustart Herbst 2021, könnten die ersten Einzüge im Verlauf des Jahres 2022 sein. Auch eine Kita ist auf dem Areal geplant. Die Zuwegung erfolgt später über Bergstraße und Calberlaher Damm. Auch ein Rad- und Fußwegkonzept soll eigens für das Gelände erstellt werden.

Von Andrea Posselt