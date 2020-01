Bewohner (69) bei Wohnhausbrand verletzt

Socken, Schals, Pullover nach eigenen Vorlieben herstellen – wer Stricken und Co. liebt, kennt so manche Vorzüge. Gerade in Zeiten, wo das Thema Nachhaltigkeit wichtig wird, zeichnet sich in Gifhorn ein Trend ab: Die Kreisvolkshochschulen melden große Nachfrage nach Handarbeitskursen.