Kästorf

Reichlich Geld aus dem Haushalt 2021 der Stadt Gifhorn fließt in den Ortsteil Kästorf. Den größten Brocken erhält die Feuerwehr: eine Million Euro für die Erweiterung der Fahrzeughalle und Nebenräume, eine weitere Million Euro ist für 2022 eingeplant. Denn im kommenden Jahr gibt es ein neues Fahrzeug für 350 000 Euro, das nicht mehr in das Bestandsgebäude passt. Aktuell gibt es außerdem 2400 Euro für einen Gefahrstoffschrank.

Investiert wird auch in die Epiphanias-Kita: 4500 Euro für zu ersetzende Zäune sowie 12 000 Euro für Verschattung. In Spielplätze fließen 6000 Euro, angeschafft werden soll ein Aufsitzrasenmäher für 3700 Euro für die Sporthalle Diakonische Heime. 6000 Euro sind einkalkuliert für die Erneuerung der Spielerkabinen sowie den Ballfangzaun am C-Platz der Sportanlage. Der Hort bekommt 2400 Euro für Materialschränke und -wagen. Mit weiteren 46 900 Euro wird die IT-Ausstattung der Isetalschule verbessert.

Das sind die geplanten Investitionen in Neubokel Für den Ortsteil Neubokel weist der Investitionsplan der Stadt Gifhorn lediglich kleinere Beträge auf. So sollen 13 000 Euro im Spielplatzbereich für neue beziehungsweise den Austausch von Zäunen und Spielgeräten aufgewendet werden. Und die Kita erhält 600 Euro für einen Staubsauger. Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses wird mit Hilfe eines Stufenplans über drei bis vier Jahre hinweg erfolgen.

Das Dorfgemeinschaftshaus – hier sollen 284 000 Euro in Dachabdichtung, Heizungsanlage und WC-Anlage investiert werden – steht dagegen erst im Jahr 2024 im Investitionsplan.

Sanierung erst für 2022 geplant: Für die Tränkedammbrücke sollen Fördermittel beantragt werden. Quelle: Torben Niehs

Und auch die Tränkedammbrücke über die Ise hat es nicht – wie ursprünglich geplant – in die Liste der Maßnahmen für dieses Jahr geschafft. Die derzeit nur für Fußgänger und Radfahrer frei gegebene Brücke muss erneuert werden. Das soll 385 000 Euro kosten – und wurde ins kommende Jahr verschoben, weil es dann durch ein Förderprogramm 65 Prozent der Summe als Zuschuss geben könnte.

Investitionen in die Winkeler Waldkita geplant Im Investitionsplan 2021 der Stadt Gifhorn sind 9500 Euro für die Waldkita Kleine Füchse in Winkel vorgesehen. Das Geld ist für einen Sonnenschutz gedacht. Im kommenden Jahr – so sieht es die langfristige Investitionsplanung vor – sind weitere 1800 Euro für die Waldkita eingeplant. Dafür soll ein Wandklapptisch mit Hockern ersetzt werden.

Von Thorsten Behrens