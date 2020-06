Gifhorn

Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn kontrollierten am Mittwochmorgen gemeinsam mit Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes den Wochenmarkt in der Fußgängerzone auf Einhaltung der Corona-Regelungen. Zwar zeigte sich die große Mehrzahl der Marktbesucher diszipliniert und verantwortungsbewusst, aber es gab auch einige uneinsichtige.

Zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr wurden die Kontrollen durchgeführt. Die weitaus überwiegende Mehrzahl des gut besuchten Wochenmarktes hielt sich an die Auflage der Stadt Gifhorn, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Mit 104 Personen wurden Gespräche geführt, in denen sie aufgefordert wurden, die Bedeckung aufzusetzen. Sieben dieser Personen zeigten sich gegenüber den Beamten uneinsichtig. Ein 53-jähriger beleidigte die Beamten überdies als „Spinner“. Es wurden jeweils Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise Strafverfahren eingeleitet. Gegen 11 Uhr griff ein 82-jähriger Gifhorner vor der Eisdiele „Dolomiti“ dann unvermittelt zwei Polizeibeamte an und trat diesen mehrfach gegen die Beine. Er wurde daher zu Boden gebracht und gefesselt. Bei der Fesselung biss der Rentner einen weiteren Beamten in das Knie. Die Beamten blieben unverletzt.

