Kalter Start ins Wochenende und ein Sturmtief

Gifhorn

Sturmtief „Sabine“ macht das Wetter am Wochenende spannend. In der Nacht zu Montag wird es windig und Böen von mehr als Tempo 100 sind nicht auszuschließen. Ganz entspannt, dafür ziemlich kalt, starten wir jedoch am Samstag in das Wochenende. Bei bis zu -1 °C zeigt sich die Sonne voller Tatendrang. Ab Mittag machen sich schon die Tiefdruckeinflüsse bemerkbar und der Sonnenschein kapituliert. Bis dahin gibt es vier Sonnenstunden bei maximal 8 °C.

Der Sonntag startet harmlos. Vormittags sind zwar einige Wolken unterwegs, eine Sonnenstunde gibt es trotzdem. Ab Mittag frischt der Wind auf und es setzt Regen ein. Beides erreicht gegen Mitternacht den Höhepunkt. Dabei sollte man mit Böen von Tempo 85 rechnen. Der Deutsche Wetterdienst warnt in seiner offiziellen und auch für Gifhorn gültigen Vorabinformation vor möglichen Orkanböen um 120 Kilometern in der Stunde. Immerhin weht das Tief warme Luft zu uns – die Temperatur steigt von 5 °C am Sonntag auf 12 °C.

Die Sturmlage sollte ernst genommen werden, Grund zur Panik besteht aber nicht, denn wir haben schon Schlimmeres überstanden.

Von Ben Weber