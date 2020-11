Im Land Niedersachsen sollen insgesamt 60 Impfzentren eingerichtet werden. Zunächst wird der Impfstoff noch nicht für die breite Masse zur Verfügung stehen. Deshalb sollen zunächst Risikogruppen und Personal in Pflege und Medizin geimpft werden, auch systemrelevante Gruppen wie etwa die Polizei. Erst wenn größere Mengen an Impfstoff zur Verfügung stehen, kommt die breite Bevölkerung an die Reihe.