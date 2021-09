Gifhorn

Im Zusammenhang mit der Woche der Diakonie vom 5. bis zum 12. September stellen sich verschiedene Einrichtungen des Diakonischen Werks des Kirchenkreises Gifhorn vor. Heute sind es die Besuchsdienste der Kirchengemeinden.

Seit mehr als 50 Jahren besteht der Besuchsdienst und Helferkreis in der St. Nicolai-Gemeinde in Gifhorn. Es ist ein Kreis von engagierten Frauen, die meist schon viele Jahre dabei sind. Das Treffen der Besuchsdienstgruppe beginnt mit einer Andacht, gehalten von der Pastorin. Danach werden die Geburtstagsadressen mit einem Glückwunschheft verteilt. In der jetzigen Corona-Zeit werden die Glückwünsche an der Haustür, auf dem Postweg oder telefonisch übermittelt.

Die Resonanz ist durchweg positiv

Die Empfänger sind dankbar, dass sie wahrgenommen und nicht vergessen worden sind, und glücklich über jede Form der Kommunikation. Die Resonanz darauf ist auch für die Besuchenden eine große Freude.

Wichtig sind die regelmäßig stattfindenden Fortbildungsveranstaltungen für Besuchsdienstmitarbeitende, die vom Haus der kirchlichen Dienste Hannovers in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Erwachsenenbildung Gifhorn-Wolfsburg organisiert werden und jetzt wieder anlaufen.

Gespräche am Telefon, Versenden von Briefen und Glückwunschkarten, mutmachende Gespräche vor den Haustüren, kleine Geschenke zu Ostern und Weihnachten, Krankengespräche am Telefon: So sehen die kreativen Projekte der Besuchsdienstarbeit in Pandemiezeiten aus. Vielfach wurden diese Aktionen über die Gemeindebüros der Kirchengemeinden organisiert, die Reaktionen darauf waren überwältigend positiv. Schon die Ankündigung, dass die Kirchengemeinden Unterstützung beim Einkaufen leisten können, hat ein positives Echo ausgelöst.

Engagierte Christen machen sich auf den Weg zu den Menschen

Besuche bei den Menschen und Kontakte zu den Menschen gehören zur kirchlichen Arbeit – weil auch Jesus Menschen besucht und die Menschen um sich herum dazu ermutigt hat, zu den Menschen zu gehen. Und so machen sich auch heute engagierte Christen auf den Weg zu den Menschen. Zum Beispiel anlässlich eines Geburtstags – vorwiegend bei älteren Menschen – oder bei Krankheit, Einsamkeit und Hilfsbedürftigkeit. Die meist ehrenamtlichen Mitarbeiter der Besuchsdienste begrüßen auch Neuzugezogene.

Bei regelmäßigen Treffen werden diese Besuche geplant und verteilt. Die Mitarbeitenden bemühen sich dann um ein offenes Ohr für die Erzählungen und Lebensgeschichten derer, die sie besuchen. Und sie garantieren, dass nichts von den Gesprächen nach außen dringt, denn sie sind an das Seelsorgegeheimnis gebunden.

Wer sich in einem Besuchsdienstkreis engagieren möchte, kann sich an seine Kirchengemeinde wenden.

