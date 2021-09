Wo kommt welches Kreuzchen hin? FAQs zur Kommunalwahl in Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Wohin am Wahltag mit den Kreuzen? Obendrauf steht auf jedem Stimmzettel, was man damit wählt. Die AZ erklärt, wie viele Kreuze für welches Gremium gemacht und wie sie aufgeteilt werden dürfen.

Wie viele Stimmen habe ich für den Kreistag und wie kann ich sie aufteilen?

Der Wähler/die Wählerin hat drei Stimmen. Alle drei Stimmen können einem Wahlvorschlag in seiner Gesamtheit (Gesamtliste) oder einer einzigen Bewerberin/einem einzigen Bewerber gegeben werden. Die drei Stimmen können aber auch auf mehrere Gesamtlisten und/oder mehrere Bewerberinnen/Bewerber desselben Wahlvorschlags oder verschiedener Wahlvorschläge verteilt werden.

Wie viele Stimmen habe ich für die Räte der Stadt, Samtgemeinde-, Gemeinde- und Ortsräte und wie kann ich sie aufteilen?

Drei Stimmen wie bei der Kreistagswahl.

Wie viele Stimmen habe ich für die Direktwahl von Landrat, Bürgermeisterin oder Bürgermeister?

Eine Stimme.

Wie viele Stimmen habe ich für die Bundestagswahl?

Zwei Stimmen, nämlich eine für eine Kandidatin oder einen Kandidaten und eine für eine Partei.

Ist der Wahlzettel ungültig, wenn zum Beispiel bei der Kreistagswahl nur ein oder zwei statt drei Kreuze gemacht worden sind? Müssen also alle Stimmen in Anspruch genommen werden?

Es können auch weniger Kreuze platziert werden, ohne dass der Stimmzettel seine Gültigkeit verliert. Es dürfen nicht mehr als drei Kreuze gemacht werden.

Warum Wählen so wichtig ist Kreiswahlleiter Dr. Thomas Walter ruft alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Gifhorn dazu auf, bei den Kommunalwahlen am Sonntag, 12. September, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen dürfen bereits alle Personen ab 16 Jahren wählen. „Wer nicht zur Wahl geht, überlässt die Entscheidung über die Zukunft anderen“, sagt Walter. „Gerade bei den Kommunalwahlen haben alle Wahlberechtigten die Möglichkeit, Einfluss auf die politischen Geschehnisse bei sich vor Ort zu nehmen.“ In diesem Jahr werden neben den Gemeinderäten, den Samtgemeinderäten und dem Gifhorner Kreistag auch der Landrat und die Samtgemeindebürgermeister gewählt. Die Wahllokale sind am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Kreiswahlleitung richtet am Wahlabend für alle Interessierten ab 18 Uhr im Rittersaal des Gifhorner Schlosses ein Informationszentrum ein. Hier wird der Kreiswahlleiter unter anderem über die aktuellen Entwicklungen und Ergebnisse der Kreistags- und Landratswahlen berichten. Die Kreiswahlleitung bittet darum, die notwendigen Corona-Regeln zu berücksichtigen. Neben einer medizinischen Maskenpflicht im Rittersaal gilt eine Begrenzung von maximal 35 Teilnehmern zeitgleich. Außerdem gilt die 3G-Regel – somit haben nur vollständig geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen Zutritt. Das endgültige Wahlergebnis für die Landratswahl wird der Kreiswahlausschuss am Montag, 13. September, feststellen. Das endgültige Wahlergebnis für die Kreistagswahl wird durch den Kreiswahlausschuss am Montag, 20. September, festgestellt.

Wann ist der letztmögliche Termin für die Briefwahl?

Stadt Gifhorn: Briefwahlunterlagen müssen vor Schließung der Wahllokale, also am Wahltag bis 18 Uhr, bei der zuständigen Behörde eingegangen sein.

Samtgemeinde Boldecker Land: Briefwahlanträge können bis Freitag, 13 Uhr, gestellt werden. Danach ist dies in Ausnahmefällen noch bis zum Wahlsonntag, 15 Uhr, möglich. Die Briefwahlumschläge können noch bis zum Wahlsonntag, 18 Uhr, im Rathaus der Samtgemeinde Boldecker Land abgegeben werden.

Samtgemeinde Brome: Grundsätzliche Deadline zur Kommunalwahl ist am Freitag, 10. September, 13 Uhr, bei der Bundestagswahl Freitag, 24. September, 18 Uhr.

Samtgemeinde Hankensbüttel: Für die Kommunalwahl kann die Briefwahl noch bis Freitag, 10. September, 13 Uhr, beantragt werden, für die Bundestagswahl bis Freitag, 24. September, 18 Uhr.

Samtgemeinde Isenbüttel: Die Briefwahl kann bis Freitag, 13 Uhr (Bundestagswahl 18 Uhr), direkt im Bürgerbüro des Rathauses der Samtgemeinde Isenbüttel beantragt oder vorgenommen werden, am Samstag noch von 11 bis 12 Uhr. Bei plötzlicher Erkrankung kann auch noch am Sonntag bis 15 Uhr ein Wahlschein beantragt werden. Das Wahlamt ist an dem Tag im Rathaus zu erreichen.

Samtgemeinde Meinersen: Für die Kommunalwahl ist offiziell Freitag, 10. September, 13 Uhr, Schluss, bis Samstag, 12 Uhr, Ersatzausstellung für nicht zugegangene Briefwahlunterlagen. Bei der Bundestagswahl ist am Freitag, 24. September, 18 Uhr, Ende mit der Ausstellung von Briefwahlunterlagen.

Samtgemeinde Papenteich: Nach einer Sonderregelung können Erkrankte mit glaubhaftem Nachweis am Wahltag bis 15 Uhr Briefwahlunterlagen abholen. Den Briefkasten am Samtgemeinderathaus in Meine leert die Verwaltung um 18 Uhr das letzte Mal.

Samtgemeinde Wesendorf: Letzte Anträge jeweils am Freitag vorher bis 13, beziehungsweise 18 Uhr (Bundestag), am Samstag von 8 bis 12 Uhr und in Ausnahmefällen am Wahlsonntag bis 15 Uhr. Einwurf bis 18 Uhr am Wahlsonntag.

Von Dirk Reitmeister