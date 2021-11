Gifhorn

Auffrischen, was die Spritzen hergeben: Das Boostern gegen die Corona-Pandemie soll im Kreis Gifhorn noch mehr Fahrt aufnehmen. Vorneweg bei der Kampagne sollen die niedergelassenen Ärzte gehen. Man fahre gerade die Kapazitäten hoch und baue Strukturen auf, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung und Hausarzt in Gifhorn. Doch das sei eine schwierige Aufgabe, bei der auch die Patienten mitwirken müssten.

Dauerbesetzte Telefonanschlüsse, keine freien Termine in nächster Zeit, sichtbar genervtes Personal: Die Situation in den Arztpraxen ist angespannt, auch weil es nicht nur die Corona-Pandemie, sondern eine starke Welle an grippalen Erkältungen gibt. Die Beschäftigten haben alle Hände voll zu tun, arbeiten laut Ehlers am Anschlag. Dennoch sieht er die Hausärzte immer noch als erste Ansprechpartner für alle Geimpften, die eine Auffrischungsimpfung haben wollen.

82 Prozent der niedergelassenen Ärzte im Kreis Gifhorn machen bei der Impfkampagne mit, sagt Ehlers. „Wir wollen, wir sind motiviert.“ Er verhehlt allerdings nicht, dass es eine beispiellose Kraftanstrengung ist. Wie wollen die Mediziner, die sich ihre Leute ja nicht backen können, die Kapazitäten mal eben hochfahren? „Wir sind dabei, Strukturen aufzubauen“, versichert Ehlers.

Schwerpunktpraxen im Kreis Gifhorn im Aufbau

Ein Kernpunkt seien sogenannte Schwerpunktpraxen für Impfungen. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen habe für den Kreis Gifhorn die Förderung von vier solcher Praxen zugesichert. Diese seien jetzt dabei, sich zu bilden. Konkreter wird Ehlers noch nicht. Ein weiterer Punkt seien Impf-Sprechstunden am Wochenende. „Das ist ein Anfang.“ In den kommenden Tagen werde nach und nach klarer, wie man die Aufgabe wuppen könnte.

Diese Schwerpunktpraxen sollen besonders dann Anlaufstellen sein, wenn Patienten bei ihrem Hausarzt keinen Termin bekommen. Eine weitere Alternative bleiben laut Ehlers die offenen Impftermine beim Landkreis Gifhorn. 13 Termine bis 21. Dezember listet die Kreisverwaltung aktuell auf ihrer Homepage auf. Die Impfstellen sind wechselweise sowohl im Gesundheitsamt in Gifhorn, als auch in Orten des Umlandes in Kulturzentren, Sporthallen oder Schulen.

Stress für Arzthelferinnen: Appell um mehr Gelassenheit

„Wir müssen buckeln, das wissen wir alle“, sagt Ehlers über die Anstrengungen der kommenden Wochen und Monate. Deshalb richtet er auch einen Appell an die Bevölkerung. „Momentan werden unsere Helferinnen verschlissen. Wir haben Stress an den Tresen, weil die Patienten ungeduldig sind.“ Jeder solle eine gewisse Gelassenheit behalten, mahnt Ehlers. Es sei wichtig, jetzt vor allem jenen eine Auffrischungsimpfung zu geben, deren Zweitimpfung lange her ist. Ehlers ruft deshalb Geimpfte auf, sich nicht zu früh um eine Auffrischung zu kümmern, um einen Ansturm-Kollaps zu vermeiden.

„Der Impfschutz ist dann nicht weg“

Laut Ehlers reicht es, sich sechs Monate nach der Zweitimpfung boostern zu lassen. Die Wirkung der Pikser von vor einem halben Jahr lasse zwar nach, aber: „Der Impfschutz ist dann nicht weg“, versichert Ehlers. So komme es auf ein oder zwei Wochen nicht an. Und Impfstoff sei auch noch genug verfügbar.

