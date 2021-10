Wo es im Landkreis Gifhorn noch Corona-Schnelltests gibt und was sie kosten

Landkreis Gifhorn

Nur noch wenige der Corona-Testzentren, die es noch in der ersten Jahreshälfte gab, sind seit dem 11. Oktober noch aktiv. Mit Inkrafttreten der neuen Corona-Allgemeinverfügung des Landkreises am Donnerstag, 21. Oktober, könnte es für Ungeimpfte, die auch noch keine Corona-Infektion hinter sich haben, Situationen geben, in denen sie einen Test benötigen. Dann ist die Frage, wo es noch Testzentren gibt. Die AZ listet sie auf.

In Gifhorn gibt es noch das Testzentrum im Ratsweinkeller im Cardenap. Geöffnet ist montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Termine unter Tel. (01 52) 26 88 09 88 und www.deincoronatestzentrum.de. Der Schnelltest kostet 9,90 Euro.

In der Okerhalle in Groß Schwülper wird montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr getestet. Termine gibt es online unter www.braunschweig-testet.de. Hier kostet der PoC-Schnelltest 15 Euro.

Bei Roth Feierwerk im Gehrenkamp in Isenbüttel gibt es Tests montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr. Termine unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de. Auch hier kosten die Schnelltests 15 Euro.

Im ehemaligen Portas-Gebäude in Meine im Wiesenweg sind Tests montags, mittwochs und freitags von 10 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr möglich. Termine unter Tel. (01 72) 53 80 560 und www.coronaschnelltest-meine.de. Die Kosten für einen Test: 15 Euro.

Das Testzentrum in Wesendorf (Turnhalle Lerchenberg) hat montags und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Terminvereinbarung unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11. Nach Absprache wird das Testzentrum auch für Sondertestungen wie zu Hochzeiten, für Klassenfahrten oder Veranstaltungen geöffnet.

Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest haben seit dem 11. Oktober nur noch Minderjährige unter zwölf Jahren sowie diejenigen, die in den letzten drei Monaten vor dem Test zwölf Jahre alt geworden sind. Außerdem bekommen den Test kostenlos diejenigen, die nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert sind und den Test zur Beendigung einer behördlich angeordneten Quarantäne benötigen. Und auch wer in den letzten drei Monaten vor der Testung aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden konnte sowie Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel, Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel befristet bis zum 31. Dezember und vormals Schwangere und Stillende befristet bis zum 10. Dezember müssen nicht für den Test zahlen. Personen, die in den letzten drei Monaten vor der Testung an klinischen Impfstudien zu SARS-CoV-2 teilgenommen haben oder aktuell an solchen Studien teilnehmen, haben ebenfalls Anspruch auf einen kostenlosen Test.

Von Christina Rudert