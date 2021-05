Wo es am Pfingstwochenende im Landkreis Gifhorn frische Brötchen gibt

Landkreis Gifhorn

Ein langes Wochenende liegt vor uns. Da ist auch Zeit, um mal ausgiebig mit der Familie zu frühstücken. Frische Brötchen dazu gibt es hier – die Liste ist allerdings ohne Garantie auf Vollständigkeit:

Die Löwenbäckerei Schaper hat in Meine im Rewe am Pfingtsamstag von 7 bis 21 Uhr und in Calberlah im Netto Markt von 7 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei Cadera in Gifhorn hat Pfingstsamstag von 7 bis 13 Uhr geöffnet, die Filiale in Groß Oesingen am Samstag von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7.30 bis 12 Uhr, die in Wesendorf am Samstag von 7 bis 18 Uhr.

Bäckerei Hacke in Meinersen und Ahnsen: Pfingstsamstag ist wie gewohnt geöffnet, Sonntag und Montag ist geschlossen.

Bäckerei Lüdde öffnet am Pfingstsonntag von 8 bis 11 Uhr.

Bäckerei Meyer: alle Filialen haben wie immer sonntags geöffnet, am Montag ist überall geschlossen.

Bäckerei Klaus in Rötgesbüttel verkauft Pfingstsonntag von 7.30 bis 10 Uhr frische Brötchen.

Bäckerei Cordes: Pfingstsonntag zu den gewohnten Öffnungszeiten, im Hauptgeschäft in Groß Oesingen bis 10 Uhr.

Die AZ wünscht ihren Lesern ein schönes Pfingstwochenende.

Von der AZ-Redaktion