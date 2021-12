Wo Sie im Dezember im Landkreis Gifhorn Blut spenden können

Landkreis Gifhorn

Adventliche Stimmung kommt bei Peter Friedsch, Gebietsreferent beim DRK-Blutspendedienst, nicht auf: „Aktuell sind die Blutreserven fast aufgebraucht und auf einem ungekannten Tiefstand!“ So ist ein Großteil der Blutgruppen gerade einmal für einen Tag verfügbar. „In der Krebstherapie und in der Notfallversorgung werden Blutpräparate aber auch jetzt dringend benötigt.“ Mit Blick auf die zahlreichen Feiertage am Monatsende sei die aktuell geringe Spendebereitschaft sehr problematisch, so Friedsch.

Corona-Tests sind vor Ort nicht möglich

Bei allen Blutspendeterminen gilt eine 3G-Regelung. Zutritt erhalten ausschließlich Menschen, die den Status geimpft, genesen oder getestet (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) vorweisen können.

Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, kann der erforderliche Antigen-Schnelltest oder PCR-Test nicht unmittelbar vor den Spendelokalen oder bei den Spendeterminen erfolgen. Auf den Imbiss müssen Spender noch eine Weile verzichten. Je nach Situation vor Ort gibt es ein Lunchpaket oder Einkaufsgutscheine plus eine Stärkung.

Noch neun Blutspendetermine vor Weihnachten im Landkreis

Die Dezember-Blutspendetermine im Landkreis Gifhorn: Donnerstag, 9. Dezember, 10 bis 13 und 14.30 bis 19.30 Uhr Schützenhaus Wesendorf; Freitag, 10. Dezember, 16 bis 19.30 Uhr Feuerwehrhaus Parsau; Freitag, 10. Dezember, 17 bis 20 Uhr Grundschule Brome; Donnerstag, 16. Dezember, 15.30 bis 19.30 Uhr Grundschule Wahrenholz; Freitag, 17. Dezember, 15 bis 19 Uhr Sportpark Walle; Montag, 20. Dezember, 15.30 bis 19.30 Uhr Oberschule Weyhausen; Dienstag, 21. Dezember, 15.30 bis 19 Uhr DGH Grußendorf; Donnerstag, 23. Dezember, 15.30 bis 19.30 Uhr Johannes-Gutenberg-Schule Rühen; Dienstag, 28. Dezember, 11 bis 14 Uhr, Zum Schützen-Wiese in Gifhorn.

Von der AZ-Redaktion