Landkreis Gifhorn

Es ist ein ziemliches Mammut-Projekt, das sich die Wissenschaftler vorgenommen haben. Jeder niedersächsische Landkreis mit seinen Ortsnamen kommt in einem eigenen Band unter die Lupe. Gerade ist der Landkreis Gifhorn in Arbeit. Ehrgeiziges Ziel: „Wir wollen alle noch existierenden Orte, die vor dem 17. Jahrhundert erwähnt wurden, auflisten“, sagt Dr. Kirstin Casemir, Leiterin der Arbeitsstelle Ortsnamen. Bei eher jungen Siedlungen erübrige sich das Forschen, weil die Namensgebung meist besser dokumentiert und nachvollziehbar sei.

Eine ziemliche Puzzle-Arbeit. In die Irre könne oft führen, dass in einem Land gleich mehrfach einen selben Ortsnamen gibt. Das habe ganz früher - bei eher geringerer Mobilität - kaum eine Rolle gespielt.

Nun kann die Namensgleichheit dazu führen, dass Belege in Urkunden fälschlicherweise einem Namensvetter oder gleich klingender Benennung zugeordnet werde. Ein kniffliger Fall etwa im Kreisgebiet: Ahnebeck in der Samtgemeinde Brome. Ein diesem Ortsnamen zugeordnetes Dokument aus dem Jahr 1391 gehöre zu Ahnsbeck bei Celle.

In dem Buch werden 200 Ortsnamen zu finden sein

Etwa 200 Ortsnamen werden in dem Buch, das 2022 auf den Markt kommt, zu finden sein. Ein Teil der historischen Belege wird mit abgedruckt. Auf schätzungsweise 300 Seiten wird nachzulesen sein, was die Ortsnamen rund um Gifhorn bedeuten. „Das wird sicher nicht nur für Heimatforscher spannend.“ Für die Sprachwissenschaftlerin sind die Datierungen aus alten Dokumenten so wichtig, weil sie aufgrund der Daten den Sprachwandel nachvollziehen kann. „Und dann kann ich ableiten, wie es zu dem heutigen Namen kommt.“

Ehra leitet sich vom Begriff Erde ab

Kein seltener Fall, dass Siedlungen nach Menschen benannt worden seien - oder aber nach spezifischen Naturgegebenheiten. Etwa im Fall von Ehra. Hier habe bislang die Forschung den Namen aus dem Slavischen abgeleitet. Das hält Dr. Kirstin Casemir für „Blödsinn“. Sie leitet die Herkunft vom Begriff Erde ab als Inbegriff für festen, fruchtbaren Boden. Weiteres Beispiel: Dedelstorf basiere auf dem Vornamen Detlef – frei übersetzt „das Dorf des Detlef“.

Viele Ortsnamen haben Bezug zu Fauna und Flora

So sicher sie sich in diesem Fall auch ist, so bleibe in einigen Fällen die Möglichkeit mehrerer Deutungen im Raum stehen. Sollte bei der sprachwissenschaftlichen Herleitung eines Namens übrigens ein Ergebnis so gar nicht in die heutige Vorstellungswelt passen, gibt es eine so genannte Realprobe. Auf 3-D-Karten können die Forscher erkennen, ob eine Ableitung von Berg oder Wald Sinn macht. „Man kann viel über Flora und Fauna bei der Forschung erfahren“, weiß die Expertin. Zur Vor-Ort-Recherche sei jedoch keine Zeit.

Andere Ortsnamen leiten sich von neuen Siedlungen in der Region ab. Etwa Groß Oesingen. Hier habe es nahe des Ursprungsortes eine gleichnamige Ansiedlung gegeben. Um die zu unterscheiden, habe der ursprüngliche Hauptort den Vorsatz Groß erhalten.

Die Büttel-Orte im Papenteich sind etwas ganz Besonderes

In einem ist der Landkreis etwas ganz Besonderes: die Büttel-Orte im Papenteich. Die Forscherin weiß um die Diskussion über die Bedeutung. Ihre Magisterarbeit widmete sie schon der Erforschung. „Gebaute Siedlung“ ist für sie die sprachhistorische Herleitung. Und vor dem -büttel stehe jeweils der Vorname.

„Interessant, der Landkreis Gifhorn ist das Zentrum der Büttel-Orte.“ Bis nach Wolfenbüttel und dann wieder gen Norden habe sich diese damals übliche Benennung durchgesetzt. „Da kann sich Gifhorn schon was drauf einbilden“, sagt Dr. Kirstin Casemir lachend.

Im Frühjahr 2022 soll das Buch auf den Markt kommen. „Vielleicht ist auch eine Buchvorstellung vor Ort möglich.“

Von Andrea Posselt