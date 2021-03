Wirtschaftsforschungsunternehmen stellt dem Landkreis Gifhorn gute Noten aus

Landkreis Gifhorn

Für einen Lichtblick im Landkreis Gifhorn sorgt laut Pressemitteilung des Landkreises die jüngste regionale Branchenprognose des Wirtschaftsforschungsunternehmens Prognos aus Berlin. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung, das Arbeitsangebot und die Produktionsmöglichkeiten stehe der Landkreis Gifhorn gut da. Nach der Prognose des Unternehmens wird die Entwicklung des Landkreises bis zum Jahr 2030 vor allem im Vergleich zu anderen norddeutschen Landkreisen äußerst positiv gewertet, wie die Kreisverwaltung mitteilt.

„Ich freue mich sehr, dass unser Landkreis auch unter dem Eindruck dieser weltweiten Krise mit einer derart guten Prognose aufwarten kann“, sagte Landrat Dr. Andreas Ebel. Das langfristige Wachstumsmuster zeige, dass sich der Landkreis weiterhin unter den ökonomisch leistungsfähigen Regionen befinde und sich trotz mancherlei Einbrüchen in Branchen wie Gastronomie, Handel oder Tourismus deutschlandweit behaupten könne.

Unternehmen sehen sich für einen Weg aus der Corona-Krise gut gerüstet

Das spiegelt auch in Teilen der jüngste Konjunkturbericht der IHK Lüneburg-Wolfsburg wider. Danach sehen sich viele Unternehmen in der Region Wolfsburg-Braunschweig und Nordostniedersachsen für einen Weg aus der Corona-Krise gut gerüstet. So geben mehr als 60 Prozent der befragten Unternehmen bei der IHK an, derzeit keine negativen Auswirkungen auf ihre Finanzlage zu verspüren. Die Investitionsbereitschaft steige merklich, ebenso die Anzahl der Beratungsgespräche zu möglichen Investitionsförderungen, das Investitionsbudget werde ausgeweitet, viele Betriebe erwarten laut IHK eine günstigere Geschäftsentwicklung.

„Dennoch ist mir bewusst, dass vor allem viele Einzelhändler, das Dienstleistungsgewerbe und die Gastronomen durch die Corona-Pandemie vor große Hürden gestellt wurden. Die monatelangen Schließungen bedeuten für einige Unternehmerinnen und Unternehmer echte Probleme. Auch wenn derzeit noch unklar ist, wie die weiteren Öffnungsschritte aussehen werden, wünsche ich mir, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer sobald wie möglich wieder ihrer Arbeit nachgehen können“, sagt der Landrat.

Starke Bautätigkeit in vielen Gemeinden fördert den Zuzug

„Was die demografische Entwicklung angeht, sehen unsere Zahlen ebenfalls gut aus. Im Landkreis Gifhorn werden mehr Kinder geboren als anderswo im Land. Außerdem verzeichnen wir nach wie vor einen hohen Zuzug“, so Ebel weiter. Nach jüngster Zählung aus den Einwohnermelderegistern der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden wohnen 178 757 Personen – Stand Ende September 2020 – im Landkreis. Ebel verweist auf den Zusammenhang mit der starken Bautätigkeit in vielen Gemeinden.

Ebel lobt zudem das Engagement der Berufsschulen. Diese rüsten vor allem im Bereich der IT-Ausbildung auf. „Die IT-Wachstumsbranche braucht dringend gute Arbeitskräfte. Mit der Berufsfachschule-IT bietet die BBS II ab diesem Sommer einen neuen optimalen Bildungsgang.“ Er blicke optimistisch in die Zukunft, „und als Landkreisverwaltung werden wir alles tun, um diese positive Entwicklung mit geeigneten Maßnahmen zu flankieren“, so Ebel abschließend.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion