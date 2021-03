Gifhorn

Es war ein unachtsamer Fehltritt bei einer Klettertour in Tirol, der Felix Brunner in den Rollstuhl brachte. Mit Mut und Willenskraft kämpfte er sich zurück ins Leben – und zählt heute zu den prominentesten Motivationstrainern Deutschlands. Am Dienstag gestaltete der 31-Jährige den 13. Gifhorner Wirtschaftsabend von Kreis und Sparkasse. Wegen Corona fand dieser erstmals digital statt.

„Schön, dass Sie dabei sind und sich auf das neue Format eingelassen haben“, begrüßte Landrat Dr. Andreas Ebel an der Seite von Dr. Patrick Kuchelmeister, Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 114 Interessierte hatten sich per Tablet, Smartphone, Laptop oder PC zugeschaltet, um beim Wirtschaftsabend, der eigentlich ein Wirtschaftsnachmittag war, mit dabei zu sein. Gesendet wurde live aus dem Rittersaal, Brunner wurde aus dem Allgäu zugeschaltet. Das Thema passte zur Corona-Krise: „Scheitern oder Chance? Du entscheidest!“.

Ein unbedachter Schritt

Es sei ein unbedachter Schritt gewesen, der am 17. Januar 2009 sein Leben komplett verändert und ihn anfänglich aus der Bahn geworfen habe, blickte Brunner zurück. Der junge Allgäuer – damals 19 Jahre alt und als Krankenpfleger und Bergretter engagiert – war auf dem Rückweg von einer Eisklettertour in den Tiroler Bergen 30 Meter tief in ein Bachbett gestürzt. Es folgten 13 Monate auf der Intensivstation, davon acht Monate im künstlichen Koma. „Ich wurde mehr als 60 Mal operiert und bekam 800 Blutkonserven“, berichtete Brunner. Seine Verletzungen seien so schlimm gewesen, dass ihn die Ärzte der Intensivstation aufgegeben hätten, seine Eltern seien auf seinen Tod vorbereitet worden.

Gekämpft und überlebt

Doch Felix Brunner gab sich nicht auf, kämpfte und überlebte. Heute sitzt der Allgäuer zwar im Rollstuhl, aber alles andere zieht er auch mit Handicap knallhart durch. Im Sommer 2014 überquerte er sogar als erster Parasportler mit seinem Handbike die Alpen. „480 Kilometer mit 12 000 Höhenmetern legte ich von Füssen bis zum Gardasee in nur neun Tagen zurück“, erzählte Brunner, der demnächst auch Vater wird.

Chancen erkennen und nutzen

„In der Gesamtsituation ist es wichtig, Chancen zu erkennen und zu nutzen“, machte der 31-Jährige seinen Zuhörerinnen und Zuhörern in den schwierigen Corona-Zeiten Mut. Jede Niederlage sei auch eine „wunderbare Chance für einen Neubeginn“, verwies Brunner auf seinen eigenen Werdegang. „Heute bin ich glücklich, denn ich habe gelernt, Veränderungen zuzulassen.“ Dinge, die man nicht verändern könne, müsse man akzeptieren, stellte der 31-Jährige mit Blick auf die Pandemie und die damit verbundenen Folgen beim digitalen Wirtschaftsabend fest.

Eine Entscheidung treffen, auch wenn es die Falsche ist, und daraus lernen: In der Krise sei es wichtig, die Komfortzone zu verlassen und neugierig zu sein. Eines steht für den Motivationstrainer mit Blick auf Corona jedoch fest: „Es gibt keinen Knopf, den wir einfach drücken können, um uns in das Jahr 2019 zurückzukatapultieren – bleiben Sie darum veränderungsbereit.“ Sich zu verkriechen und abzuwarten, sei der völlig falsche Weg.

Von Uwe Stadtlich