Gifhorn

Am 28. Juni berät der Gifhorner Stadtrat über den Kauf des Mühlenmuseums. Diskutiert wurde bereits im Vorfeld viel – jetzt gibt es eine Beschlussempfehlung der Verwaltung: Der Stadtrat soll das bestehende Kaufangebot über 2,6 Millionen Euro ablehnen und ein eigenes Kaufangebot unterbreiten. Zudem soll geklärt werden, inwieweit der Landkreis in Sachen Mühlenmuseum kooperieren könnte und ob es Fördermöglichkeiten gibt. Vor dem Rat wird sich aber erst noch einmal der Bauausschuss am 22. Juni mit dem Thema befassen.

Diese Beschlussempfehlung lässt ahnen, dass es noch ein Weilchen dauern könnte, bis es zu einer endgültigen Entscheidung kommt. Denn wenn die Stadt das bis zum 30. Juni befristete Angebot von Museumsgründer Horst Wrobel ausschlägt, um ein eigenes Angebot zu erstellen, liegt der Ball wieder bei Horst und Rosita Wrobel. Sie müssten dann entscheiden, ob sie das Angebot der Stadt annehmen oder das Museum möglicherweise an einen anderen Interessenten verkaufen wollen – oder es in eine Stiftung überführen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung ist öffentlich einsehbar

Für den Glockenpalast sowie Grundstücke an der Lüneburger Straße hat sich Wrobel übrigens das Recht vorbehalten, diese anderweitig abzugeben, heißt es in der Vorlage der Verwaltung, die öffentlich im Ratsinformationssystem der Stadt Gifhorn einsehbar ist. Und die russisch-orthodoxe Kirche ist der Vorlage zufolge bereits an einen Dritten verkauft – allerdings erst dann rechtskräftig, wenn die Stadt Gifhorn das Kaufangebot von Wrobel annimmt. Bestandteil des Kaufangebotes ist auch die Übernahme der Arbeitsverträge im Museum durch die Stadt.

Grundlage der Beschlussempfehlung, welche die Verwaltung für den Rat erstellt hat, war eine nichtöffentliche Beratung am Montag, bei der den Ratsmitgliedern eine betriebswirtschaftliche Analyse der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgelegt worden war. In dieser Analyse werden die 14 Mühlen sowie die anderen Gebäude des mehr als 40 Jahre alten Museums begutachtet.

Fazit: Es gibt Gründe für einen Kauf, allerdings auch dagegen. Der von Wrobel vorgeschlagene Kaufpreis von 2,6 Millionen Euro ist dabei nur eine Größe – allerdings die einzige, die derzeit wirklich kalkulierbar ist. Nicht kalkulierbar sind dagegen im Moment die Folgeinvestitionen, die es braucht, um das Museum in eine wie auch immer gewünschte Form zu bringen – denn Ideen gibt es bereits einige, aber naturgemäß noch kein abgeschlossenes Konzept. Das dürfte erst nach einem Kauf erstellt werden.

Ganz klar spricht sich die SPD für den Kauf aus – dazu fordert Landratskandidat Tobias Heilmann die Kooperation von Kreis und Stadt ein. „Natürlich muss man dafür Geld in die Hand nehmen. Eine Mühlenstadt Gifhorn mit einem stillgelegten Museum mag ich mir nicht vorstellen“, so Heilmann. Für ihn „gehören Landkreis und Museum untrennbar zusammen“, erklärte er gegenüber der AZ nach den Beratungen am Montag. Die SPD fordert, das Museum in eine moderne Freizeit-Anlage zu verwandeln, die auch Kinder begeistert und als außerschulischer Lernort funktioniert.

Parteien zumindest über Wichtigkeit des Museums für Gifhorn einig

„Hochinteressant“ fand Ingrid Pahlmann (CDU) den Vortrag am Montag. Und: „Es erscheint logisch, dass die CDU dem Beschlussvorschlag folgen wird. Durch die jetzt detailliert vorhandenen Zahlen ist die Situation eine andere, wir müssen neu verhandeln. So können wir dem vorgelegten Vertrag nicht zustimmen, auch wenn wir wissen, wie wichtig das Mühlenmuseum als Aushängeschild für Gifhorn ist.“

Von Thorsten Behrens