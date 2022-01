„Wir wurden überrannt“: Was auf dem Gifhorner Markt in Sachen Photovoltaik aktuell los ist

Gifhorn

Wer angesichts steigender Energiepreise und des Klimawandels Sonnenenergie vom eigenen Dach nutzen möchte, ist gut beraten, braucht aber unter Umständen auch Geduld. Denn die Branche verzeichnet seit 2018 jedes Jahr Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich, weiß Kilian Suwe. Der Inhaber von enerix Südheide ist seit März mit seinem Unternehmen in Gifhorn ansässig – und hat gut zu tun, die starke Nachfrage zu bedienen.

Kilian Suwe Quelle: Beate Knuth / enerix Franchise GmbH & Co KG

„Wir wurden überrannt“, bringt es Kilian Suwe auf den Punkt. Diverse Anlagen hat das Unternehmen bereits im Landkreis geplant und installiert – unter anderem in der Stadt Gifhorn, in Grußendorf, Ummern, Isenbüttel. Dazu kommen weitere Anlagen in der Region. „Unser Einzugsbereich sind die Landkreise Celle, Peine und Gifhorn sowie die Stadt Wolfsburg.“ Von der Planung bis zur Installation liefert Kilian Suwe mit seinem Team alles aus einer Hand. Das Mutter-Unternehmen enerix selbst wurde 2007 in Regensburg gegründet – und hat mittlerweile in ganz Deutschland mehr als 100 Standorte.

Mehrere Faktoren kommen zusammen

Für die stark zugenommene Nachfrage sieht Kilian Suwe diverse Gründe. „Da kommen mehrere Faktoren zusammen, denke ich. Einmal haben wir die Fridays-For-Future-Bewegung. Viele Menschen machen sich inzwischen Gedanken über ihren eigenen ökologischen CO-Fußabdruck, der durch Sonnenenergie verkleinert werden kann. Und dann sind da natürlich die steigenden Energiepreise“, zählt er auf.

Ein weiterer Grund sei der „enorme Innovationsschub der vergangenen drei bis vier Jahre“ in diesem Bereich. „Photovoltaik ist inzwischen etabliert. Das ist kein System mehr nur für Idealisten.“ Inzwischen gehe es bei Photovoltaik auch nicht mehr nur um die Produktion von Lichtstrom und die Einspeisung ins Netz. „Durch den Betrieb von Wärmepumpen wird Gas oder Öl als Brennstoff für die Heizung ersetzt. Und es werden immer mehr Ladestationen für E-Autos durch Photovoltaik auf Privatdächern betrieben, also die sogenannte PV-Überschussladung“, sagt Kilian Suwe. Nicht Einspeisung, sondern Eigenverbrauch sei angesagt angesichts des niedrigen Preises für die Einspeisung und des hohen Preises für den Endverbrauch. „Wir verkaufen 95 Prozent unserer Anlagen mit Speichern. Der Strom wird tagsüber produziert und rund um die Uhr genutzt auf diese Weise.“

Von Thorsten Behrens