Wir schaffen das: Facebook-Video der Bäckerei Leifert appelliert an Gifhorner

Gifhorn

Es ist ein Aufruf, in schwierigen Zeiten zusammenzustehen und die heimische Geschäftswelt zu unterstützen – und es bringt großen Dank an all diejenigen zum Ausdruck, die gerade alles geben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen: Ein Video der Gifhorner Bäckerei Leifert sorgt derzeit bei Facebook für Furore – und dort bekommen Geschäftsführer Nils Leifert und seine Mutter Anette viel Zuspruch.

Video mit mehr als 30 000 Aufrufen

Die Zeiten sind schwierig für die Gifhorner Geschäftsleute. Viele müssen vorübergehend schließen. Und auch die, die noch öffnen dürfen, haben es nicht leicht. Da ist es an der Zeit zusammenzustehen. Das wollen Nils und Anette Leifert mit ihrem 4:22 Minuten langen Video zum Ausdruck bringen. Mehr als 30 000 Aufrufe wurden innerhalb der ersten 24 Stunden gezählt. „Unterstützt alle Geschäfte, die noch offen haben. Dann kommen wir da gemeinsam durch“, sagt etwa Nils Leifert.

Solidarisch #supportyourlocal https://m.facebook.com/watch/?v=520456278882082&_rdr Gepostet von Bäckerei Leifert am Freitag, 20. März 2020

Bäcker aus Hannover als Vorbild

Vorbild ist der Tränen-Appell des hannoverschen Bäckers Gerhard Bosselmann, der seit Freitag mehrere zehntausend Mal im Internet angesehen wurde und viele, viele Menschen bewegt. Auch die Leiferts und den Gifhorner Geschäftsmann Damian Richter. „Lass uns ein Zeichen setzen und den Blick auf die regionale Wirtschaft lenken“, sagte dieser. Gesagt, getan. Kurze Zeit später war das Leifert-Video bei Facebook online.

Viel Zuspruch für die Gifhorner Bäckerei

Der Zuspruch ist groß, es gibt viele stärkende Worte. „Ein bewegender Beitrag. Danke für die Worte“, schreibt ein Facebook-User. Ein anderer meint: „Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen.“ Und ein weiterer: „Ein großartiges Statement. Unterstützt das Handwerk.“ Eine Facebook-Userin drückt ihren Respekt für alle Betriebe im Einzelhandel aus: „Helft ihnen jetzt mit Freundlichkeit und gebt ihnen Hoffnung“, fordert sie.

Mitarbeiter fürchten um Existenz

Das können die Mitarbeiter der rund 30 Leifert-Filialen auch gebrauchen. „Viele haben Angst um ihre Familien und ihre Existenz“, sagt Anette Leifert in dem Video. Und trotzdem seien sie immer mit viel Leidenschaft und Engagement für die Kunden da. „Sie sind der Fels in der Brandung. Wir werden das gemeinsam schaffen“, sagt Anette Leifert.

Leifert unterstützt Krankenschwestern und Co.

Trotz der schweren Situation will die Bäckerei all diejenigen unterstützen, die durch die Corona-Krise noch mehr gefordert sind. Nämlich diejenigen, die Tag und Nacht im Einsatz sind, um Kranken zu helfen: etwa Krankenschwestern und Pfleger, Rettungskräfte und Ärzte. Genau wie bei Bäcker Bosselmann in Hannover bekommen sie bei Leifert ihre Backwaren umsonst. „Damit sie weiter diesen unmenschlichen Einsatz leisten können, um das Virus zu bewältigen“, erklärt Anette Leifert.

Und diese Geste kommt an: Eine Verkäuferin berichtet bei Facebook, dass einer Kundin sogar Tränen kamen, als sie von dem Angebot hörte. Eine Pflegekraft lehnte jedoch ab. Im Gegensatz zu manch anderen, die angesichts der Corona-Krise in Kurzarbeit müssten, verdiene sie noch ihr normales Geld. „Da ist es selbstverständlich, dass ich meine Backwaren kaufe und den Handel unterstütze“, schreibt sie.

20 000 Armbänder als Zeichen der Solidarität

Und dann ist da noch Damian Richter, der Life-Coach aus dem Gifhorner Ortsteil Winkel. Er hat rund 20 000 Armbänder seiner Aktion #dasblaueband an die Bäckerei Leifert übergeben. „Danke für dich in meinem Leben“ steht darauf. Leifert-Kunden bekommen es ab sofort überreicht und sollen es als Zeichen der Solidarität mit der Gifhorner Geschäftswelt tragen. „Es geht um Arbeitsplätze, Existenzen und Familien“, sagt Nils Leifert.

Von Christian Albroscheit