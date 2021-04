Gifhorn

Er war im vergangenen Jahr der Hingucker in der Hamburger Hafencity und so soll es auch in diesem Jahr wieder werden: Der von IAV entwickelte und autonom fahrende HEAT-Minibus beendet jetzt seine Winterpause in Gifhorn. Das Team von IAV hat die vergangenen Monate genutzt, um einige technische Neuerungen in das Fahrzeug zu integrieren – diese werden bei den Fahrgästen für mehr Komfort und noch mehr Sicherheit sorgen.

„Wir hatten ambitionierte Ziele“, sagt IAV-Projektleiter Veit Lemke. Seit November haben rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „einen beachtlichen Teil ihrer Arbeitszeit“ damit verbracht, Daten auszuwerten, Technik auszutauschen, Einstellungen zu verändern und die Neuerungen zu testen. „Wir haben ein Fahrzeug, das funktioniert noch einmal deutlich erweitert, und die Performance der Systeme für das autonome Fahren gesteigert“, erläutert Lemke. Kurz bevor der Minibus wieder nach Hamburg geht, sagt der Projektleiter: „Wir sind im Zeitplan.“

Die größte Neuerung: Durch einen neuen Sensor im Heckbereich kann der Minibus nun sehen, was hinter ihm passiert, und so die Fahrspur wechseln und links abbiegen. Dadurch kann er andere Fahrzeuge überholen, an Zweite-Reihe-Parkern vorbei fahren und insgesamt „flüssiger am Verkehr teilnehmen“, wie Veit Lemke sagt. Eine weitere Neuerung: Die Leitstelle der Hamburger Hochbahn ist nun noch besser eingebunden, kann jetzt durch Lautsprecher, Mikrofon und Kameras aktiv mit den Fahrgästen kommunizieren. Insbesondere wenn eines Tages keine Fahrzeugbegleiter mehr an Bord sein werden, wird das wichtig. Etwa wenn Menschen noch zusteigen wollen, obwohl der Bus eigentlich schon losfährt. Oder wenn es mal einen medizinischen Notfall im Bus geben sollte.

Weitere Bilder vom autonom fahrenden Minibus

Zur Galerie Der von der Gifhorner IAV entwickelte HEAT-Minibus ist zurück aus Winterpause und kehrt bald in die Hamburger Hafencity zurück.

Das Shuttle kann jetzt besser abschätzen, wann und wie stark es bremsen muss

Im vergangenen Jahr hatten Fahrgäste kritisiert, dass der Bus zu abrupt bremst. Dieses Problem hat das IAV-Team durch ein etwas weniger defensives Set-Up behoben. Denn das Shuttle wird laufend besser und kann damit präziser abschätzen, wann und wie stark es bremsen muss. „Aber die Sicherheit steht immer noch an erster Stelle“, sagt Veit Lemke. Verbessert wurde auch der Komfort. Und zwar sowohl für den Fahrzeugbegleiter im Cockpit als auch für die Fahrgäste. Diese können im Bus nun WLAN und USB-Ladeports nutzen. Zudem wurde die App erweitert, über die man sich für eine Fahrt mit dem Minibus registrieren kann. Dort können die Nutzer jetzt sehen, wo sich der Bus gerade befindet und wann er an ihrer Haltestelle sein wird.

Bislang hat der erneuerte Bus fleißig Proberunden auf der IAV-Teststrecke gedreht. Jetzt geht er zurück nach Hamburg. Mit bis zu 25 km/h wird er dort einen Kurs durch die Hafencity fahren. Die Strecke wird auf 1,8 Kilometer verlängert und führt nun auch direkt an der Elbphilharmonie entlang. Fünf Haltestellen sind integriert, für die Strecke benötigt der Bus etwa 15 Minuten.

Das ist der HEAT-Minibus Der autonom fahrende HEAT-Minibus ist ein Gemeinschaftsprojekt von IAV, Stadt Hamburg, Hamburger Hochbahn, Siemens, dem Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität sowie dem DLR. HEAT steht für Hamburg Electric Autonomous Transportation. 2019 ist der Bus erstmals in Hamburg gefahren, damals noch ohne Fahrgäste. 2020 wurde die Strecke erweitert, die Geschwindigkeit auf 25 km/h erhöht und Fahrgäste wurden zugelassen. 2021 läuft die dritte Projektphase mit einer doppelt so langen Teststrecke und deutlich mehr Haltestellen. In der Hafencity hält der Bus an den Haltestellen Am Sandtorkai, Am Sandtorpark, Am Dalmannkai, Großer Grasbrook und Am Kaiserkai. Das autonome Fahren wird durch drei Komponenten ermöglicht: Kameras, Radar und Lidar sowie hochgenaues Kartenmaterial im und am Fahrzeug; Infrastruktur entlang der Strecke bestehend aus Sensoren und Kommunikationsmodulen; Überwachung durch die Hochbahn-Leitstelle. Die Summe aus den Bus-eigenen Daten und den Daten der Infrastruktur wird im Bus ausgewertet und es wird berechnet, wie dieser auf die jeweilige Situation reagieren soll. Die Nutzung des Busses ist kostenlos. Fahrgäste müssen sich lediglich über die von IAV programmierte HEAT-App registrieren. Ein menschlicher Fahrzeugbegleiter ist technisch nicht notwendig, aber gesetzlich noch vorgeschrieben. Er soll beobachten und in kritischen Situationen eingreifen, quasi als Notbremse. Die sechs Fahrzeugbegleiter für den HEAT-Minibus werden von der Hamburger Hochbahn eingesetzt und bei der IAV in Gifhorn intensiv geschult.

Ab August wird der Bus in Hamburg wieder Fahrgäste transportieren

Doch bevor wieder Fahrgäste zusteigen können – vorgesehen ist das ab August –, wird der Bus auch in Hamburg nur im Probetrieb fahren. Wechselnde IAV-Teams werden für die Feinabstimmung vor Ort sein. „Vor dem Regelbetrieb braucht es eine gewisse Anzahl an Erprobungen und Betriebsstunden. Schließlich gibt es viele verschiedene Verkehrssituationen“, sagt Projektleiter Lemke. Auf die müsse der autonom fahrende Bus eingestellt werden. „Schließlich wollen wir keine Überraschungen erleben“, meint Lemke.

Die IAV-Mannschaft sei gespannt darauf, das erneuerte Fahrzeug in Hamburg fahren zu sehen. „Das ist die Kür“, sagt der Projektleiter. Im Oktober steht schließlich der ITS-Weltkongress in Hamburg an. Bei dieser weltweit größten Messe zum Thema intelligente Mobilität und Digitalisierung des Verkehrs soll der Minibus das Aushängeschild von IAV sein. „Wir wollen die Technologie erfahrbar machen und zeigen, dass autonomes Fahren auch in einem innerstädtischen Umfeld möglich ist“, erläutert Veit Lemke.

Von Christian Albroscheit