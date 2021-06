Winkel

Der Frühling hat endlich auch in der Gifhorner Heide Einzug gehalten. Die dort betreuten drei- bis sechsjährige Kinder des Waldkindergartens Kleine Füchse haben ihn schon sehnlich erwartet. Und dazu gehörte nun auch ein Besuch beim Schäfer Karl-Gustav Laser und seinen Heidschnucken-Lämmchen.

In den letzten Tagen hatten die Kinder immer wieder neue tierische Frühlingsboten in Wald und Heide entdeckt: Marienkäfer landen beim Frühstück auf dem Ärmel, Ameisen trauen sich wieder aus dem Bau, Schmetterlinge flattern vorbei.

Das Muttertier gibt zu wenig Milch für das Schnucken-Lamm

Bei den Heidschnucken des ortsansässigen Schäfers hat sich schon der Nachwuchs eingestellt. Daher lud er die Waldkinder kürzlich zu einem ganz besonderen Besuch zum Schafstall ein: „Wollt ihr einem Lamm das Fläschchen geben?“ fragte er die Kinder an ihrem Treffpunkt an der Gifhorner Heide. „Denn ein Lamm muss derzeit mit der Flasche zugefüttert werden, das Muttertier gibt zu wenig Milch“, erklärte Laser den Kindern.

Selbstverständlich erklärten sich alle einstimmig bereit zu helfen. „Kein Wunder“, sagt die Kindergartenleiterin Beate Schön: „Die Waldkinder kennen den Schäfer und die Heidschnucken schon gut von den vielen Begegnungen in der Gifhorner Heide. Sie wissen auch, dass die Schnucken für die Heidepflege wichtig sind, weil sie das Gras und Bäumchen in der Heide kurzhalten.“ Nun war es endlich soweit und die Kinder setzten sich leise in einen Halbkreis hin, um das kleine Lamm nicht zu erschrecken. Nach einigem Zögern traute es sich aus seinem Stall und ließ sich tatsächlich von den Waldkindern mit der Nuckelflasche die Milch geben. Als die Milch alle war, flitzte das Lamm aber ganz schnell zurück zu seiner Mutter.

Die Kinder fragen dem Schäfer Löcher in den Bauch

Nun hieß es für Laser, viele Fragen zu beantworten: „Wie heißt es denn? Warum braucht es das Fläschchen? Wie alt ist es?“ Als die Neugierde gestillt war, wartete noch eine Überraschung auf die Kinder.

Zum Schluss ein paar Streicheleinheiten: Die Kinder durften die Esel Sam und Angelina tätscheln. Quelle: Waldkindergarten Kleine Füchse

Sie durften die Esel Sam und Angelina füttern und streicheln. Zum Abschied schenkten die Waldkindern dem Schäfer Karl-Gustav Laser einen großen Strauß Löwenzahnblumen als Dankeschön. „Dieser besondere Frühlingsbesuch wird bei allen in guter Erinnerung bleiben und so die Grundlage für den achtsamen Umgang mit den Lebewesen bilden,“ resümiert die Kita-Leiterin diesen tollen Tag.

Von der AZ-Redaktion