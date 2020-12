Winkel: Unbekannte klauen Weihnachtsgeschenke, die für die Müllmänner bestimmt waren

Winkel

„Eine Frechheit ist das!“ Andrea Linnecke aus Winkel lässt ihrer Wut freien Lauf. Und sie hat guten Grund dazu: Unbekannte haben die Weihnachtsgeschenke, die sie für die Müllmänner an die Mülltonnen gebunden hat, geklaut. Und das offensichtlich nicht nur bei ihr.

„Wir machen das jedes Jahr für eigentlich alle Dienstleister. Das gehört einfach zu Weihnachten als Dankeschön dazu für alle, die bei Wind und Wetter draußen sind und für die Bürger da sind“, erzählt Andrea Linnecke. Auch in diesem Jahr sollten die Mitarbeiter der Müllabfuhr ihren kleinen Weihnachtsgruß finden – wie immer an den Tonnen für den Restmüll angeknotet, der am Donnerstag abgefahren wird.

Auch in anderen Straßen wurden Geschenke geklaut

Schon morgens – so wie üblich – wurden die Tonnen rausgestellt. Bevor die Tonne allerdings geleert wurde, war das Geschenk weg. „Geklaut!“, steht für Linnecke fest. Denn: „Da man in so einem kleinen Dorf wie Winkel ja gut vernetzt ist, habe ich erfahren, dass auch im Schnepfenweg Geschenke für die Müllmänner von den Tonnen geklaut wurden.“ Familie Linnecke selbst wohnt im Eichkamp. Jetzt fragt sie sich: „Wer weiß, wo die Diebe noch unterwegs waren? Und wer hat vielleicht etwas gesehen? Das hat jemand mit System gemacht.“

Anzeige will sie allerdings nicht erstattet. Doch leer ausgehen sollten die Müllmänner auch nicht. Schließlich machen die ja trotzdem ihren Job, ob mit oder ohne Geschenk. „Wir haben ein neues Geschenk gepackt und ich habe meinen Sohn John mit dem Rad hinter der Müllabfuhr hergeschickt zur persönlichen Abgabe.“

Von Thorsten Behrens