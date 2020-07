Gifhorn

Hermann Löns hat viel Zeit in Winkel verbracht, denn er hat die malerische Landschaft geliebt. Jetzt hat der kleine Ortsteil einen Rundwanderweg, der nach dem prominenten Heidedichter benannt ist. Der Weg wurde am Dienstagnachmittag offiziell eingeweiht.

„ Hermann Löns hätte an dem heutigen Tag seine Freude gehabt und ganz sicherlich den einen oder anderen Punkt dieses Weges angesteuert“, freute sich Winkels Ortsbürgermeister Ingo Göhmann über die Projekt-Fertigstellung. Gemeinsam hätten die Löns-Gesellschaft, der Arbeitskreis Dorfentwicklung, der Ortsrat und Gifhorns Stadtverwaltung seit fünf Jahren Hand in Hand gearbeitet. „Jetzt ist es endlich geschafft“, strahlte Göhmann, der sich bei allen Beteiligten für das Engagement bedankte.

Nur positive Rückmeldungen

„Viele Spaziergänger sind den Weg inzwischen abgegangen“, hofft Göhmann darauf, dass es mit dem Weg gelingt, wieder mehr Touristen nach Winkel zu holen. Die Rückmeldungen seien bisher nur positiv gewesen. Wie Göhmann sprach auch Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich die neue Brücke über die Alte Hehlenriede an, die Bestandteil des Rundwanderweges ist. Die Brücke, die 240 000 Euro gekostet habe, sei aus dem ILE-Programm mit einer Summe von 150 000 Euro bezuschusst worden, nannte Nerlich Zahlen.

„Auf den Spuren von Hermann Löns“: Auf dem mehr als 5000 Meter langen Rundkurs vermitteln sechs Infotafeln viel Wissenswertes über Löns und die Natur in und um Winkel. „Winkel steht seit Jahren für Tourismus – es kann auch gerne wieder ein wenig mehr werden“, wünschte sich Nerlich einen Anstieg der Besucherzahlen in dem kleinen Gifhorner Ortsteil. Davon profitiere dann auch die Gastronomie. Für den neuen Rundwanderweg werde die Tourismusgesellschaft Südheide werben, versprach Gifhorns Bürgermeister.

Am Lönsstein geht es los

Trotz Corona wurde die Fertigstellung des Weges in kurzer Zeit geschafft. Nerlich: „Baustart war am 6. April, am 1. Juli war’s vollbracht.“ Start und Ziel für den neuen Rundwanderweg ist der Lönsstein, der 2019 vom Allerkanal umgesetzt wurde und einen neuen Standpunkt gegenüber der früheren Gaststätte Lönskrug gefunden hat.

Viel Wissenswertes über den Heidedichter erfahren: Bestandteil des neuen Rundwanderweges sind auch sechs bebilderte Info-Tafeln Quelle: Sebastian Preuß

„Hier stehen auch ausreichend Parkplätze für Autos zur Verfügung“, weiß Bauamtsleiter Joachim Keuch, dass viele Winkel-Besucher aus Gifhorns Nachbarstädten mit dem Auto anreisen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kleinen Eröffnungsfeier nahmen den Weg im Anschluss persönlich in Augenschein. Göhmann und Nerlich schwangen sich auf das Rad, um einen Teil des Rundkurses zu erkunden.

Stein erinnert an den Heidedichter

Hermann Löns (1866 bis 1914) kam ab 1904 regelmäßig nach Winkel, wo ihn bald eine enge Freundschaft mit Karl Waletzky verband, dem Wirt des Winkler Gasthauses – das dieser später „Lönskrug“ taufte. 1924 wurde auf Initiative der Familie Waletzky das Lönsdenkmal eingeweiht, das bis heute an den Schriftsteller, Dichter, Jäger sowie Natur- und Umweltschützer erinnert.

Von Uwe Stadtlich