Wilsche

Um Kinderbetreuung und Radwege ging es für Wilsches Ortsrat. Zudem widmete sich das Gremium um Ortsbürgermeister Uwe Weimann der Beratung über den Haushalts- und Investitionsplan für dieses Jahr und die kommenden Jahre.

Uta Haußmann (Grüne) beantragte, eine altersübergreifende Gruppe in Wilsches Kindertagesstätte Villa Kunterbunt einzurichten. „Überall gibt es Krippen, nur bei uns nicht“, begründete sie den Antrag. Erfahrungsgemäß würden derartige Gruppen gut angenommen, die Kinder lernten von- und miteinander, sagte sie. Ein weiterer Vorteil wäre, dass die Krippenkinder nicht mehr die Einrichtung wechseln müssten, sobald sie in die Kita wechseln. Die Gruppe sollte für zunächst drei Kinder ab zwei Jahren geöffnet werden, sagte sie. Die Verwaltung verwies darauf, dass mit Kosten von 100 000 bis 150 000 Euro zu rechnen sei, um altersgerechte Materialien zu beschaffen und einen reizarmen Schlafraum für die Kleinkinder anzubauen. Zudem sehe die Kita-Leitung es als schwierig an, den Bildungsauftrag in so einer Gruppe zu erfüllen.

Der Bedarf steigt eher noch weiter

Ingrid Pahlmann (CDU) unterstütze Haußmanns Vorstoß: „Die Eltern möchten, dass ihre Kinder vor Ort betreut werden.“ Dieser Bedarf wachse durch den Zuzug junger Familien ins geplante Baugebiet gewiss noch. Die Verwaltung sollte daher prüfen, wie zeitnah sich in der Villa Kunterbunt Plätze zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren realisieren lassen und welche Alternativen im Ort denkbar sind. „Denn langfristig brauchen wir mehr als drei Plätze“, sagte sie. Auf einstimmigen Beschluss des Ortsrates prüft die Verwaltung nun, wie sich in Wilsche mittelfristig Betreuungsplätze für Krippenkinder schaffen lassen.

Eine Sanierung kommt nicht mehr in Frage: Der Radweg zwischen Wilsche und Gifhorn wird neu gebaut. Quelle: Lea Behrens

Radverkehrsbeautragter Oliver Bley erläuterte dem Ortsrat, dass man im Rahmen des neuen Radverkehrskonzeptes stadtweit 50 bauliche Maßnahmen plane, fünf davon in Wilsche. Hier geht es um fehlende Radwege an Gifhorner Weg und Kreisstraße 34, Schäden in der Oberfläche des forstwirtschaftlichen Asphaltweges An der Masch sowie die Radverkehrsführung an den Ortseingängen von Gifhorner Weg und K 34. Der Ortsrat stimmte der vorgelegten Maßnahmen- und Prioritätenliste zu. Schon in diesem Jahr soll der Neubau des Radweges zwischen BGS-Siedlung und Wilsche beginnen. Astrid Behrens, Leiterin des Fachbereichs Tiefbau, sagte, dass eine Sanierung ein lang gehegter Wunsch gewesen sei. Davon sehe man aber ab, denn mangels Breite für Begegnungsverkehr und zu geringem Abstand zur Straße sollte besser neu gebaut werden.

Geplante Investitionen für Wilsche Für 2022 plant die Verwaltung, 61 300 Euro in die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Wilsche zu stecken, ein Teil davon ist für den Bau eines behindertengerechten Fluchtweges gedacht. Auf dem Sportplatz soll die Steuerung der Beregnungsanlage für 14 500 Euro erneuert werden, auf dem Friedhof die Glockensteuerung und die Beschallungsanlage. 2024 werden die Be- und Entlüftungsanlage der Sporthalle für 78 000 Euro sowie die Toiletten und Duschen für 74 000 Euro saniert. Gemäß Investitionsplan beginnt 2022 der Neubau des Hortes, für den bis 2023 insgesamt 930 000 Euro bereitstehen. Für die Einrichtung des Hortes sind 2023 weitere 40 000 Euro eingeplant. Ortsbürgermeister Uwe Weimann verwunderte der Zweijahresplan: „Uns ist zugesagt worden, dass der Anbau bis zum Start des Schuljahres 2022/23 fertig ist“, verwies er auf einen Ortstermin im vergangenen Jahr. Nun liege allerdings nicht einmal ein Bauplan vor und Bagger seien erst recht nicht in Sicht. „Wie soll das zu schaffen sein?“, fragte er. Ingrid Pahlmann (CDU) erwartete von der Verwaltung zeitnah eine Stellungnahme, wann Baubeginn ist. 2023 wird das Außengelände der Kita für 28 000 Euro aufgewertet, 2024 wird das Feuerwehrhaus für 92 300 Euro modernisiert und 2025 das Dorfgemeinschaftshaus. Der Ortsrat stimmte zu.

Die Verwaltung hält Leitplanken nur an einer Stelle für erforderlich

Der neue Radweg soll durchgehend 2,50 Meter breit sein und abgesehen von einem Engpass stets ausreichend Abstand zur Straße halten. Da es keine engen Kurvenradien gebe, habe man mit Ausnahme des Engpasses keine Leitplanken vorgesehen, sagte Behrens. Auf Nachfrage von Jens Steinbach (SPD) prüft die Verwaltung das aber noch einmal. Am Parkplatz des Golfplatzes sei zudem ein Ankauf von Flächen erforderlich, um den Weg wie geplant bauen zu können, erklärte die Fachbereichsleiterin. Mit dem Baubeginn sei nicht vorm Herbst zu rechnen, da man vorher keine Baumfällungen vornehmen könne. Der Ortsrat sprach sich für den vorgestellten Radwegneubau aus.

Von Ron Niebuhr